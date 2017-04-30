FLAŞ HABER

Kırıkları Var

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2017 Pazar 10:33

Gazimağusa Belediyesi Göletler Ve Sazlık Alanları İlaçlamaya Başladı

Gazimağusa Belediyesi Göletler Ve Sazlık Alanları İlaçlamaya Başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Gazimağusa Belediyesi, kent genelinde uygulanan sivrisinekle mücadele kapsamında, göletler ve sazlık alanları çevreyle uyumlu biyolojik larvasit kullanarak ilaçlamaya başladı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleriyle uzman biyologların birlikte yürüttüğü çalışmalarda, ilaçlama planının belirlenmesi için saha çalışmaları da yapıldı. Atık Su Arıtma Tesisi, Çanakkale Göleti Çevresi ve sazlık alanlarda ilaçlanması gereken noktalara öncelik veriliyor.

Larvasit ilaçlamanın yanında ev içi jel ilaçlaması ve rogar ilaçlamasıyla haşereye karşı genel mücadele de sürdürülüyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, özellikle göletler ve sazlık alanlarda larva tespiti ve biyolojik dengenin durumuyla ilgili saha çalışması yapılarak, larvalarla mücadelede etkili sonuçlar almayı amaçladıklarını kaydederek, uzman ekiplerin katılımıyla yapılan çalışmalarda ilaçlamaların sadece larvaları hedef aldığını belirtti.

Belediye Başkanı İsmail Arter, sıkıntısız bir yaz geçirmek için çalıştıklarını, doğal yaşam için tehdit oluşturmayan ve çevreyle uyumlu biyolojik ilaçlarla göletlerin her noktasının ilaçlandığını belirterek, bunların yanı sıra özellikle çevrede bulunan büyüklü küçüklü su birikintilerinin sinekle mücadeleyi önemli ölçüde etkilediğini vurguladı.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Mayıs İşçi Bayramı... 1 Mayıs İşçi Bayramı...
Saner: “Güçlü Ve Başarılı Bir Toplum Hedefine İşçi-İşveren Uyumunu Sağlayarak Ve Çalışan Haklarına Saygı Gösteren Anlayışla Ulaşabilir” Saner: “Güçlü Ve Başarılı Bir Toplum Hedefine...
GÜNGÖRDÜ: “1 MAYIS’IN DÜNYADA SÜREN SAVAŞLARIN SON BULMASI VE TOPLUMSAL BARIŞA VESİLE OLMASINI DİLERİM” GÜNGÖRDÜ: “1 MAYIS’IN DÜNYADA SÜREN SAVAŞLARIN...
TDP Mutluyaka Örgütü Kuruldu TDP Mutluyaka Örgütü Kuruldu
BIÇAKLI: “BURUK KUTLUYORUZ” BIÇAKLI: “BURUK KUTLUYORUZ”
LATİFOĞLU: “ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKALAŞMANIN ÖNÜNÜ AÇACAK DÜZENLEMELERİN YAPILMASINI VE RESMİ TATİL OLAN 1 MAYIS’IN KUTLANMASINI BEKLİYORUZ” LATİFOĞLU: “ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKALAŞMANIN...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

1 Mayıs İşçi Bayramı...
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın çalışma...

Haberi Oku