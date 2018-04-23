Gazimağusa Belediyesi çocuk şenliğinde çocuklar eğlendi...

Gazimağusa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yunus Emre Enstitüsü ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 2.Çocuk şenliğinde çocuklar eğlencveli saatler geçirdi.



Belediyeye ait Maraş Mağusa Gelişim Akademisi tesisinde çocuklara tüm gün eğlenceli etkinlikler sunulan organizasyonda hem gösteriler yapıldı hem de yiyecek içecek stantları kuruldu.





Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter etkinlikteki konuşmasında, “Çocuklar hepimizin herşeyidir” dedi.Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Hüseyin Şahin ise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münavebesiyle Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in katkılarıyla bu yıl etkinliğin 2.’sini düzenlediklerini, organizasyona Turkcell, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkı koyduğunu ifade etti.