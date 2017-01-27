Gazimağusa Belediyesi Çiçek Fidesi Dağıtacak

Gazimağusa Belediyesi, kenti yeşillendirme çalışmaları kapsamında 1 Şubat’tan itibaren vatandaşlara ücretsiz çiçek fidesi dağıtacak.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediye fidanlığında üretilen, dildamak, petunya, şebboy, lahana, lale, gazania gibi çiçek fideleri mesai saatleri içeriisnde Gazimağusa Belediyesi’nden alınabilecek.

100 BİN ÇİÇEK DİKİLDİ

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, dikilen çiçekler ile kentin daha estetik bir görünüme kavuşacağını ifade etti

Arter, Gazimağusa’ya modern bir görüntü kazandırmak amacıyla çiçek dikimi ve peyzaj çalışmalarını başlattıklarını ve 100 bin çiçeğin dikimini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Arter, çiçekleri refüjler, cadde ve sokaklarda bırakılan yeşil alanlara, parklar ve belediye hizmet binası alanları içerisinde gerçekleştirerek kente estetik kazandırdıklarını aktardı.