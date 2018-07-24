Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor oyuncuları Türkiye Voleybol Federasyonu Kulüpler Ligi Şampiyonluğunu kazandı

Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor’un Merve-Betül çiftinden oluşan takımı Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi Şampiyonluğu’nu kazandı.

Çamlık Spor oyuncuları Merve-Betül ikilisinin Çamlık Spor’un diğer takımı olan Buğra-Selin ikilisi ile finalde karşılaşması GMB Çamlık Spor takımı ve ülkemiz için voleybolda büyük bir gurur kaynağı oldu ve finale damga vurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, finalde Merve-Betül çiftinden oluşan GMB Çamlık Spor takımı ile Buğra-Selin çiftinden oluşan GMB Çamlık Spor takımı karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan Merve-Betül çifti Türkiye şampiyonluğuna imza attı.

