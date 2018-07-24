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Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor oyuncuları Türkiye Voleybol Federasyonu Kulüpler Ligi Şampiyonluğunu kazandı

Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor oyuncuları Türkiye Voleybol Federasyonu Kulüpler Ligi Şampiyonluğunu kazandı

24 Temmuz 2018 Salı 12:40
Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor oyuncuları Türkiye Voleybol Federasyonu Kulüpler Ligi Şampiyonluğunu kazandı

Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor’un Merve-Betül çiftinden oluşan takımı Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi Şampiyonluğu’nu kazandı. 
Çamlık Spor oyuncuları Merve-Betül ikilisinin Çamlık Spor’un diğer takımı olan Buğra-Selin ikilisi ile finalde karşılaşması GMB Çamlık Spor takımı ve ülkemiz için voleybolda büyük bir gurur kaynağı oldu ve finale damga vurdu.  
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, finalde Merve-Betül çiftinden oluşan GMB Çamlık Spor takımı ile Buğra-Selin çiftinden oluşan GMB Çamlık Spor takımı karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan Merve-Betül çifti Türkiye şampiyonluğuna imza attı. 
 

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Son Güncelleme: 24.07.2018 16:03
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