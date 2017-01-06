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06 Ocak 2017 Cuma 12:21

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ BEETHOVEN’IN 9. SENFONİSİ KONSERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

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GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ BEETHOVEN'IN 9. SENFONİSİ KONSERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
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GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ BEETHOVEN’IN 9. SENFONİSİ KONSERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Gazimağusa Belediyesi, Doç. Turgay Hilmi’nin organizatörlüğünde İsviçre, Almanya ve Avustralya’dan sanatçıların oluşturduğu uluslararası orkestranın Beethoven’in 9. Senfonisini sahneleyeceği konsere ev sahipliği yapıyor. Gazimağusa’da Salamis Antik Tiyatro’da 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek dev organizasyondan elde edilecek gelir Mağusa Özel Eğitim Merkezi’ne ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlanacak. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, KKTC’nin Almanya Fahri Kültür Ataşesi de olan Doç. Turgay Hilmi ve Gazimağusa Milletvekili Erdal Özcenk ile bugün konuyla ilgili bir görüşme yaptı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi’nin böylesi büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmasından dolayı çok büyük heyecan duyduğunu ifade ederek, 250 kişilik uluslararası orkestranın şehrimize gelmesinin son derece önemli olduğunu söyledi. Belediye meclisinden onay alındıktan sonra hazırlıkların yapılacağını belirten Arter, daha önce yapılan organizasyonun uzun süreden sonra yeniden yapılacağını, hem ülkemiz hem Gazimağusa açısından organizasyona büyük önem verdiğini söyledi.

Doç. Turgay Hilmi, Mağusa’da 1998 yılında Verdi’nin Othello operası ile ülkemizde büyük bir organizasyona imza attıklarını, bu tecrübeler ve Mağusa şehrinin misafirperverliğini anımsayarak Gazimağusa’da tekrar uluslararası bir projeyi yapmak için Belediye Başkanı İsmail Arter ve ekibi ile kolları sıvandıklarını söyledi. Beethoven’in 9. Senfonisinin son bölümünü sunacak uluslararası orkestranın, aynı zamanda Kamran Aziz’in Kıbrıs’ım isimli eserini de orkestraya uyarlayarak sanatseverlere sunacaklarını, organizasyonun gerçekleşmesinde Erdal Özcenk’in teşviki olduğunu ve onun vasıtasıyla hayata geçireceklerini, kendinin de sanatsal yönüyle organizasyonda olduğunu ifade etti. Hilmi, gelecek olan 250 kişilik orkestranın 3-4 Ağustosta sahneye çıkmak için hazırlıkların başladığını, orkestrada Kıbrıslı Türk Piyanist Eser Öktem’in de yer alacağını sözlerine ekledi.

Gazimağusa Milletvekili Erdal Özcenk de konuşmasında, konservatuvarda okuduğu yıllardan beridir tanıdığı ve dostu olan Turgay Hilmi’nin, projeyi kendisine söylediğinde çok büyük heyecan duyduğunu ve gerekli bağlantıları yaptığını ve bunun yapılması için en uygun yerin Gazimağusa olacağını düşündüklerini söyledi. Özcenk, projenin müziğe gönül veren herkesi de çok heyecanlandırdığını, tür organizasyonların devam etmesini istediğini ve çalışması için sanatçı Turgay Hilmi’ye teşekkür etti.

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Gazimağusa BelediyesiBeethoven’in 9. SenfonisiKonser
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