GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ BAŞKANI İSMAİL ARTER MAS-DER’İN MAĞUSA KONFERANSLARI ETKİNLİĞİNE KONUK OLDU

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Mağusa Suriçi Derneği ( MAS-DER)’in daveti üzerine katıldığı Mağusa Konferansları etkinliğinde belediyenin çalışmalarını anlattı.



MAS-DER’İN suriçindeki binasında bu sabah gerçekleşen etkinlik MAS-DER Başkanı Rifat Yalınç’ın açılış konuşmasıyla başladı. MASDER Başkanı Rifat Yalınç, 3 yıldan beridir her cumartesi Mağusa Konferansları etkinliğini düzenlediklerini ifade ederek, Başkan İsmail Arter’e destekleri için teşekkür etti.



İsmal Arter buradaki konuşmasında, üstlendiği görevini tamamladığında hem ekibi hem Belediye Meclisi olarak aldıkları bayrağı nasıl ileriye taşırız konusunda çaba sarfettiğini, makamların kimseye kalmadığını “onun döneminde şu güzellikler yapıldı” denilebiliyorsa mutlu olacağını ifade etti.



Arter, göreve geldiğinde Othello Parkı’nın Hibe Programı Çerçevesinde başlamak üzere olan bir proje olduğunu, projeyi yaptıktan sonra Othello Parkı’na Shakespeare büstünün yapılması konusunu sanat çevreleriyle görüştüklerini, Malta Gezisi düzenlediklerini ve hem Shakespeare Büstü, hem Hendek projesinin bu şekilde ortaya çıktığını ifade etti.



Suriçinin tarihi potansiyeli ile dünyanın sayılı yerlerinden biri olduğunu, göreve geldiğinde önünde 10 yılık çalışma bulduğunu ifade eden başkan Arter, “Üzerinden 10 yıl geçmiş bir çalışma artık zaman aşımına uğramış oldu, faydalandık ama bilgileri sıcağı sıcağına kullanmak daha iyi olur... Biz bir hareket başlattık ve suriçi artık canlandırılmıştır” diye konuştu.



Arter, suriçinin daha ileriye taşınabilmesi için belediyenin üzerine düşeni yaptığını ancak Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Turizm Bakanlığı , Anıtlar Yüksek Kurulu’nun da üzerine düşen görevler olduğunu, yetkili konumdaki anıtlar yüksek kurulunun çalışmaların önünü açacak formüler ve yasal düzenlemeleri yapması gerektiğini, zaman zaman temizliğinden şikayet edilen eski eserler konusunda ortak çalışma gerektiğini ifade etti.



Yıllarca düzenleme bekleyen Hendek Projesi’nin de suriçiyle ilişkili bir proje olduğunu, Ağustos 2017’de bitmesini planladıkları projenin bu ay sonu tamamlanacağını ve surlarla bir bütün olacak şekilde turizme kazandırdıklarını ifade eden Başkan Arter, 4 milyon TL’lik maliyetin yarısının TC tarafından karşılandığını söyledi.



Gazimağusa belediyesinin hazırladığı projenin Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kontrolünde yapıldığını ifade eden Başkan İsmail Arter, projeyle ilgili yaşanan sıkıntıları ve bunları aşmak için yaptıkları çalışmaları anlattı.



Aşıklar Yolu düzenleme projesiyle ilgili de bilgi veren başkan Arter, izinlerini aldıkları projenin kapsamında 2 yol olacağını, mevcut yolun yayalaştırılacağını ve bisiklet yoluna dönüştüreceklerini, harnupların olduğu yerdeki alternatif yolda ise araç trafiğinin olacağını ifade etti.



Gazimağusa’nın denize sırtı dönük olduğunun hep söylendiğini, Palm Beach Bölgesi’nin, karakoldan Glapsides bölgesine kadar olan bölgenin askeri bölge olmasının Gazimağusa’yı denizden uzaklaştırdığını söyleyen Başkan Arter, Glapsides Plajı’nı yeniden düzenlediklerini ve 500 metrelik yürüyüş yolu yaptıklarını , bunun yanında tamamen atıl bölge olan Silver bölgesindeki sahil şeridini düzenlediklerini, Derinya Plajı’nı askerle yaptıkları protokol ile halkın hizmetine sunduklarını ifade etti.



Arter, ayrıca serbest limandan sonra Mogapgap diye bilinen bölgeyi temizlediklerini ve önümüzdeki dönem düzenleme yaparak insanları bu noktadan da denizle buluşturacakları bilgisini verdi.



Salamis Yolu diye bilinen İsmet İnönü Bulvarı’nın yıpranmışlığından dolayı caddeyi düzenleme gerekliliği doğduğunu, ilk etabın Fazıl Polat Paşa Camii ile DAÜ arasında yapıldığını, telefon, elektrik, su hatlarının düzenlenmesi ve neyin nereden hangi hattın geçtiğinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Başkan Arter, yola aydınlatma ve bisiklet yolu da yapacaklarını ifade etti. Başkan Arter, Salamis Yolu projesine, ilerde finansman sorunu çözüldüğünde tramvay da yapılacak şekilde düzenleme yaptıklarını ifade etti.



Mustafa Kemal Bulvarı’nda DAÜ’den Alasya parka kadar TC’nin katkılarıyla kaldırım yaptıklarını, Alasya Park’tan hurmalı çembere kadar belediyenin kendi kaynaklarıyla kaldırım yaptığını aktaran başkan Arter, esas hedefin anıta kadar engelli bireylere uygun kaldırımları ve bisiklet yollarını yapmak olduğunu kaydetti.



Arter, Perşembe Pazarı Düzenleme Projesi’ni, hem esnafı hem vatandaşları yazın sıcağından kışın yağmurundan kurtarmak için 150 araçlık park yeriyle birlikte modern bir şekilde yaptıklarını, bundan sonraki hedefin terminal dükkânlarını da yenilemek olduğunu söyledi.



Göreve geldiğinde sosyal sportif çalışmaların yapıldığı MAGEM’in Sayıştay tarafından denetlediğini, “Belediye çatısı altındaki yapıda para akışının usule uygun olmadığının” ortaya çıktığını, o dönemin belediye meclisi defterlerinin poliste emare altına alındığını ifade eden Arter, MGA olarak faaliyete devam ederek kadın el sanatları ve birçok sportif faaliyetlerin yapıldığını söyledi.



Belediyenin kreşi konusunda da açıklamalar yapan Başkan Arter, kreşi ilk ziyaretinde birçok sınıflarda betonlarının döküldüğünü gördüğünü, kreşi geçici olarak Maraş MGA Tesisine taşıdıklarını ancak yapılan incelemede eksi kreşin tamiratının 1 milyon 600 bin TL gibi yüksek maliyet istediğinin anlaşıldığını ifade ederek, sosyal hizmetlerden de görüş alarak Çanakkale bölgesindeki Mililand kreşinin uygun olacağı kararını verdiklerini ve Vakıflar İdaresi’nden başka ödeme yapmadan 10 yıllığına 2 bin TL aylık kirayla Miniland kreşini aldıklarını söyledi.



Başkan İsmail Arter diğer çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. Arter, modern ve tam donanımlı hayvan barınağında 600 hayvan barındığını ve belediyenin aylık 30 bin TL’lik mama sağladığını, Akyar sınırı kapısının turistlerin karşılandığı yer olarak turistik kapı olarak düzenlediklerini, Maraş Bölgesi’nde 2 büyük parkı yaptıklarını ve düzenlediklerini, büyük proje ile asfalt ve kaldırım projesiyle bölgenin asfalt ve kaldırım sorunlarının çözeceklerini, Sakarya’daki Ali Mahir Parkı’nı vatandaşa yakışır şekilde tamamen yenileyerek hizmete açtıklarını kaydetti.



Başkan Arter, “belediye batıyor” şeklinde yapılan eleştirilere de yanıt vererek, göreve geldiğinden bugüne kadar kendilerini eleştiren 18 basın açıklamasının 12’sinin belediye batıyor şeklinde olduğunu kaydetti. Arter, “Ben bu kadar emek verirken, günün sonunda elimde bir bombanın patlamasını ister miyim?” diye sorarak bunun bir siyasi argüman olduğunu düşündüğünü söyledi.