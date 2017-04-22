Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş Ve Anaokulu’ndan 23 Nisan Kutlandı

Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu’nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği kutlamalarda öğrenciler renkli gösteriler yaptı. Kutlamalar Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda dün saat 16:00’da yapıldı. Çocukların gelişimiyle ilgili çalışmaların bir ürünü olarak sunulan gösterilerde, çocukların sergiledikleri oyunlar ailelerini gururlandırdı. Kreş korosunun 23 Nisan Şarkısı ve okul marşını seslendirdiği konseriyle başlayan etkinlikte, öğrenciler rengârenk kıyafetleri ve bayraklarıyla resmi geçit yürüyüşü yaparak izleyenleri selamladı. Etkinlikte, Etüt öğrencisi Meyza Bimici’nin 23 Nisan konuşması, 2 yaş civcivlerin dans gösterisi, 3 yaş Yıldızların şiir ve dans gösterileri, 4 yaş Kelebekler Grubu’nun şiir ve dans gösterisi, ana sınıfların şiir ve dans gösterisi ve Etüd Sınıfı öğrencilerinin halk dansları ve maniler eşliğinde dans gösterileri yer aldı. Finalde ise tüm öğrenciler rengarenk balonlarıyla sahnede aileleri ile birlikte büyük coşku yaşadı.



Etkinlikte konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yanı sıra, diğer etkinliklerde de çocuklarla sürekli birşeyler paylaştıklarını, annenin babanın çocukların iyi yetişmesi için her türlü fedakarlığı yaptığını, belediye olarak kendilerinin de çocukların gelişimini sağlamak için tüm imkanları sunduklarını söyledi. Başkan Arter, müzik ve sanat konusunda yeteneği olan öğrencilerin yeteneklerinin açığa çıkarılması için çalışmalarının da olduğunu, hem bu açıdan hem de çocukların tertemiz fikirleri ve düşünceleriyle herşeyin farkında olduklarını gösterdiklerini, bu nedenle onları dinlemenin önemli olduğunu söyledi. Tüm çocuklara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dileyen Başkan İsmail Arter, çocukların bayramını kutladı.



Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu’nu temsilen konuşan MGA Sorumlusu Refik Hazır, TBMM’nin açılış günü olan bugünün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilişinin 97. yılını kutladıklarını, 23 Nisan 1920’deki adımın cumhuriyet için atılan en büyük adım olduğunu, Atatürk meclisin açılmasını çocuklara armağan ederek bu yönüyle de eşsiz bir lider olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti. Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmadan Atatürk’ün ışığında ilerleyerek çağdaş bir toplum olarak varlığımızı sürdürüp yeni nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çeken Hazır, “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünün tüm çocuklara anlatmak gerektiği kaydetti. Hazır, çocuklara güzel imkanlar sağlayan Belediye Başkanı İsmail Arter’é teşekkür ederek, tüm çocukların bayramını kutladı.



