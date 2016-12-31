GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ATATÜRK KREŞ VE ANAOKULU MİNİKLERİ YENİ YIL KUTLAMASINDA EĞLENDİ



Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu, öğrencilerine yeni yıl eğlencesi düzenledi. Birbirinden güzel müziklerle eğlenceli saatler geçiren kreş öğrencileri yeni yılla ilgili şarkılar söyledi. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, yeni yıl eğlencesine katılarak minikler ve eğitmenlerle anı fotoğrafı çektirirken, miniklere yeni yıl için özel hazırlanan mutluluk kurabiyeleri hediye etti.Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, öğrencilerin ve eğitmenlerin yeni yılını kutlayarak, yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.