banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114591
ALTIN
157.973
DOLAR
3.7859
STERLİN
5.1108
EURO
4.5404
İSKELE, YENİ YILA HAZIR
İSKELE, YENİ YILA HAZIR
Özgürgün: Onlar batırır biz kurtarırız...
Özgürgün: Onlar batırır biz kurtarırız...
“Sesimizi duyurmasını biliriz”
Sınır Dışı Edilecek
Sınır Dışı Edilecek
banner256

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ATATÜRK KREŞ VE ANAOKULU MİNİKLERİ YENİ YIL KUTLAMASINDA EĞLENDİ

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ATATÜRK KREŞ VE ANAOKULU MİNİKLERİ YENİ YIL KUTLAMASINDA EĞLENDİ

29 Aralık 2017 Cuma 15:06
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ATATÜRK KREŞ VE ANAOKULU MİNİKLERİ YENİ YIL KUTLAMASINDA EĞLENDİ
banner238

Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu, öğrencilerine yeni yıl eğlencesi düzenledi. Belediye Başkanı İsmail Arter’in de katıldığı kutlamada öğrenciler güzel müziklerle eğlenceli saatler geçirirken, şarkılar da söyleyerek coşkulu bir yeni yılı kutlaması yaptı. Birbirlerine yeni yıl hediyeleri de alan öğrencilerin sevincine sevinç katıldı. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, çocukların yeni yılı karşıladıkları kutlamasında çok mutlu olduklarını, çocukların mutluluğunun kendisini de mutlu ettiğini ifade ederek,   2018 yılının çocuklara, ailelerine eğitmenlere ve tüm halkımıza mutluluk ve sağlık getirmesi dileklerinde bulundu. Kreş Müdürü Havva Onaç da, çocukların ve ailelerin yeni yılını kutlayarak, sağlıklı ve mutlu bir yıl diledi.

Öte yandan Belediyenin ana binasında düzenlenen kokteylli yeni yıl tebriğinde tüm belediye çalışanları bir araya geldi. Başkan İsmail Arter’in tek tek her çalışanın yeni yılını kutladığı tebrikleşmede, çalışanlar hem kendilerine sunulan ikramlıklardan yiyip içti hem de birbirlerine iyi bir yıl dileğinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa BelediyesiİSMAİL ARTER
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ öğrencilerinden Noel kutlaması
LAÜ öğrencilerinden Noel kutlaması
HARMANCI: “DÜNYADA VE ÜLKEDE BARIŞA VE İNSANLIĞA DAHA ÇOK İHTİYAÇ DUYULUYOR”
HARMANCI: “DÜNYADA VE ÜLKEDE BARIŞA VE İNSANLIĞA DAHA ÇOK İHTİYAÇ DUYULUYOR”
GİRNE’DE EĞLENCE MEKANLARI DENETLENDİ
GİRNE’DE EĞLENCE MEKANLARI DENETLENDİ

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim