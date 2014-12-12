Gazimağusa Belediyesi, yeşil alanlar yaratma ve yeşil dokuyu artırma hedefiyle UNDP-ACT’ın “Renewal Projesi” çerçevesinde yarın “Aşıklar Yolu”nu yeşillendiriyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10.30- 12.00 saatleri arasında “Mağusa Bölgesi için Yeşil Sokaklar” temasıyla yapılacak etkinliğe sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar da katılarak, bitki ekecek.

Etkinlikte, halkın yoğunlukla yaya yolu olarak kullandığı “Aşıklar Yolu”nun batı güzergahında mevcut çalıların arasına yatay büyüyen çalı türü bitkiler ekilecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, kentte yeşil dokunun artırılmasına önem verdiklerini; yeni bitkiler dikerken, aynı zamanda da mevcut yeşil alanları kullanılır hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Arter, Çanakkale Şehitliği Koruluğu gibi atıl durumda olan ve halkın güvenlik kaygısından dolayı yaklaşmaya bile korktuğu yerlerin insanların gezebileceği yerlere dönüştürmeye başladıklarını; kentte farklı noktalarda devam ettikleri bitki dikimlerinin kısa vadede kentteki yeşil alanları artıracağını kaydetti.





