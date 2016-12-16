GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ

Halkla İlişkiler Birimi

Halkla İlişkiler Birimi

GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER

YAPIMI DEVAM EDEN ANADOLU PARKI’NI ZİYARET ETTİ

“HER MAHALLEYE YENİ BİR PARK İLKESİYLE HAREKET EDİYORUZ”

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ANADOLU MAHALLESİ’NE

YENİ BİR PARK ALANI KAZANDIRIYOR

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, belediyenin Anadolu Mahallesi’nde yapımına devam ettiği Anadolu Parkı’nı ziyaret ederek çalışmaları yerinde gördü. Gazimağusa Belediyesi şehirde atıl kalmış noktaları halkın hizmetine sunmak için devam ettiği çalışmaları kapsamında Anadolu Mahallesi’nde halkın beklediği proje olan Anadolu Parkı’nı hayata geçiriyor. Parkın zemin çalışması tamamlanarak, peyzaj ve çevre düzenleme işlerine geçildi. 800 metrekarelik alana sahip park alanının 500 metrekarelik kısmı yeşil alan, 300 metre karelik kısmı ise oturma banklarının olacağı betonarme zeminden oluşuyor. Park alanına giriş çıkışların güvenli bir şekilde sağlanması için çalışmalar kapsamında 100 metre uzunluğunda kaldırım inşası da yer alıyor.





Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı açıklamada, her mahalleye bir park yapma hizmet ilkesiyle hareket ederek bu yönde çalışmaya devam ettiklerini, bu yılın ekim ayı içinde belediye meclisinin kararıyla Anadolu Mahallesi’nde beklenen bir proje olan Anadolu Mahallesi Çevre Düzenleme Projesi’ne başladıklarını söyledi. Projenin son durumunu görmek için parkı ziyaret ettiğini ifade eden Arter, inşaat kısmı biten parkta peyzaj ve çevre düzenleme çalışması yapacaklarını, Aralık ayı sonu itibarıyla parkı halkın hizmetine sunacaklarını söyledi.