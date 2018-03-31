GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ALİ MAHİR PARKI’NI YENİDEN HİZMETE AÇTI

31 Mart 2018 Cumartesi 16:57
Gazimağusa Belediyesi’nin yeniden düzenlediği Sosyal Konutlar bölgesindeki Ali Mahir Parkı hizmete açıldı.
Anahtar Kelimeler:Gazimağusa BelediyesiAli Mahir Parkı Hizmete Açıldı.İSMAİL ARTER
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