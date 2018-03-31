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GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ALİ MAHİR PARKI’NI YENİDEN HİZMETE AÇTI

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ALİ MAHİR PARKI’NI YENİDEN HİZMETE AÇTI

31 Mart 2018 Cumartesi 16:57
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ALİ MAHİR PARKI’NI YENİDEN HİZMETE AÇTI
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Gazimağusa Belediyesi’nin yeniden düzenlediği Sosyal Konutlar bölgesindeki Ali Mahir Parkı hizmete açıldı.

Belediye yaptığı açıklamada, her mahalleye, hem halkın vakit geçireceği hem de çocukların oyun oynayacağı şekilde yaşam alanları yaratma hedefiyle hareket edip Ali Mahir Parkı’nı hem yeşil dokusu hem  altyapı olarak tamamen yenilediğin, modern bir yaşam alanına dönüştürdüğünü belirtti.

Açıklamaya göre, öğrencilerin geçiş noktası olan parkın içindeki yollar yenilendi, artırıldı ve yayalarla bisikletlilerin kullanabileceği şekle getirildi. Yeni çocuk oyun alanları, kauçuk zemin kaplama, aydınlatma ve sulama ekipmanları, çevre korkulukları, çim ve çiçek ekimi gibi işlerin yapıldığı parka prefabrik büfe ve tuvalet de yerleştirildi.

Açılış töreninde, Belediye Başkanı İsmail Arter çocuklara hikâye kitabı ve oyuncak da dağıttı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, yıllarca önünden geçtikleri park için “çok güzel bir yerdir” denildiğini ancak bir şey yapılmadığı ifade ederek, atıl durumda olan parkı Mağusa’ya yakışan bir park haline getirdiklerini söyledi.  

Belediye meclis üyeleriyle birlikte oy birliğiyle aldıkları kararla parkı hayata geçirdiklerini ifade eden Arter, “bugün bu güzellik ortaya çıktı. Şimdi bu güzelliğe şahitlik ediyoruz. Bundan sonra da parkın aynı kalitede ve seviyede tutulacağını söylemek isterim” dedi. 

Gazimağusa’daki diğer bölgelere de park yapımına başladıklarını ve olmayan bölgelere de park yapacaklarını kaydeden Arter, park ve yeşil alanların şehrin kalitesini yükselten çalışmalar olduğunu söyledi. 

“Bugüne kadar ne söylediysek, meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber hepsini yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” diyen Başkan Arter, “söz namustur diyerek yolumuza devam ettik. Bu güzel parkın hayata geçmesinde belediye çalışanlarımıza, meclis üyelerine, emeği geçen bayındırlık ve park bahçe çalışanlarımıza sizlerin adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.  

Meclis üyelerinin isim konusundaki tavsiyesi üzerine parkın isminin Sakarya Mahallesi’nde sakin eski belediye çalışanı Ali Mahir olmasına karar verdiklerini de aktaran Arter, diğer projelere de değindi ve önümüzdeki günlerde modern kreş binasının hizmete açılacağını, tarihi eserler bakımından en zengin kent olan Gazimağusa’ya artı değer katacak olan Hendek projesinin önümüzdeki günlerde gecikmeli de olsa açılışını yapacaklarını ifade etti 

Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa BelediyesiAli Mahir Parkı Hizmete Açıldı.İSMAİL ARTER
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