GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ 22 MART DÜNYA SU GÜNÜ’NDE SULAK ALANLARA GEZİ DÜZENLEDİ

Gazimağusa Belediyesi, Dünya Su Günü’nde suyun önemine dikkat çekmek amacıyla sulak alanlara gezi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Gelişim Akademisi (MGA)’nin düzenlediği etkinlikte Namık Kemal lisesi, Gazimağusa Türk Marif Koleji, Çanakkale Ortaokulu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu öğrencileri, Mağusa Gelişim Akademisi görevlileri ve öğretmenleri sulak alanları ziyaret ederek Gazimağusa’daki doğal yaşamı yakından gördü.