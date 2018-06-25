Gazimağusa Belediye Başkanı tekrar İsmail Arter

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI
24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Gazimağusa Belediye Başkanı yüzde 50.73 oranla yine Bağımsız aday İsmail Arter oldu.
Yüksek Seçim Kurulu’ndan açıklanan sonuçlara göre, Gazimağusa’da 93 sandıkta 14842 oydan 816 oy geçersiz sayıldı.
Bağımsız aday İsmail Arter 7116 oy alarak yüzde 50.73 oranla belediye başkanı seçildi.
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
CTP Erol Adalıer (CTP) 2652 18.91
BAĞ10 Hüseyin Nurçin (BAĞ10) 214 1,53
BAĞ13 Ulaş Gökçe (BAĞ13) 1063 7,58
BAĞ11 İsmail Arter (BAĞ11) 7116 50,73
BAĞ12 İsmail Güneş Güneşoğlu (BAĞ12) 2981 21,25