Gazimağusa Belediye Başkanı tekrar İsmail Arter

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI



24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Gazimağusa Belediye Başkanı yüzde 50.73 oranla yine Bağımsız aday İsmail Arter oldu.



Yüksek Seçim Kurulu’ndan açıklanan sonuçlara göre, Gazimağusa’da 93 sandıkta 14842 oydan 816 oy geçersiz sayıldı.



Bağımsız aday İsmail Arter 7116 oy alarak yüzde 50.73 oranla belediye başkanı seçildi.





Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;Adayın PartisiAday AdıOy ToplamıCTPErol Adalıer (CTP)265218.91BAĞ10Hüseyin Nurçin (BAĞ10)2141,53BAĞ13Ulaş Gökçe (BAĞ13)10637,58BAĞ11İsmail Arter (BAĞ11)711650,73BAĞ12İsmail Güneş Güneşoğlu (BAĞ12)298121,25