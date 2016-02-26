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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Sivil Savunma Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Sivil Savunma Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Sivil Savunma Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Sivil Savunma Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti

26 Şubat 2016 Cuma 13:25
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Sivil Savunma Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti
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BAŞKAN İSMAİL  ARTER, SİVİL SAVUNMA GÜNÜNÜ KUTLADI, ACİL DURUMLARA KARŞI DEVAM EDEN İŞBİRLİĞİNE VE EĞİTİMİN ÖNEMİNE BİR KEZ DAHA VURGU YAPTI

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter bugün saat 10:00’da Sivil Savunma Teşkilatı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Bölge Müdürü Eralp Kebapçı ile görüştü. Belediye Başkanı İsmail Arter, Sivil Savunma Günü dolayısıyla Sivil Savunma Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nü ziyaretinde hem personelin Sivil Savunma Günü’nü kutladı hem de acil durumlara karşı devam eden işbirliğine bir kez daha vurgu yaptı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, Bölgede Sivil Savunma Teşkilatı ile sürekli istişare içinde hareket ettiklerini ve işbirliği yaptıklarını ifade ederek, sivil savunmanın hayatımızda çok önemli bir yere sahip olduğunu, olağanüstü durumlarda birlikte çalıştıklarını söyledi. Doğal afetlere ve acil durumlara hazırlıklı olmak için eğitimin önemine dikkat çekti.

Sivil Savunma Teşkilatı Gazimağusa Bölge Müdürü Eralp Kebapçı ise, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in kendileri için özel olan günde ziyaret etmesinden gurur ve mutluluk duyduklarını, kurumların katılımıyla 30 Mart ve 1 Nisan’da yapacakları tatbikatlarla ilgili belediye Başkanı Arter’e bilgi vereceğini söyledi.

Son Güncelleme: 26.02.2016 15:27
Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail ArteSivil Savunma
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