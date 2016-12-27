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27 Aralık 2016 Salı 10:51

GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER, DOĞU AKDENİZ DOĞA KOLEJİ ÖĞRENCİ MECLİSİ’Nİ KABUL ETTİ

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmai Arter, Doğu Akdeniz Doğa Koleji’nin göreve seçimle gelen öğrenci meclisinin başkan ve üyelerini kabul etti.

GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER, DOĞU AKDENİZ DOĞA KOLEJİ ÖĞRENCİ MECLİSİ'Nİ KABUL ETTİ
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GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER, DOĞU AKDENİZ DOĞA KOLEJİ ÖĞRENCİ MECLİSİ’Nİ KABUL ETTİ

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmai Arter, Doğu Akdeniz Doğa Koleji’nin göreve seçimle gelen öğrenci meclisinin başkan ve üyelerini kabul etti. Doğa Koleji Meclis Başkanı Mustafa Dağkıranlar, Medya ve İletişim Başkanı Özge Kaya, Kulüpler Birliği Başkanı Aslıhan Çağın, Finansal Kaynak Geliştirme Başkanı Hüseyin Işıksel’den oluşan meclis heyeti Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaretinde okullarıyla ilgili yapacakları projelerini anlattı. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin erken yaşlarda sorumluluk bilinciyle meclis oluşturmasının çok anlamlı olduğunu, ileride kendilerini geliştirecek gençlerin ülke meclisinde de görev alacağını söyledi. Gençlerin yapacağı çalışmaya destek vereceğini ifade eden Arter, gençlere çalışmalarında başarılar diledi.

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Anahtar Kelimeler
İsmai ArterDoğa Kolejiöğrenci MeclisiKabul
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