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19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:43

Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’in 20 Temmuz Mesajı

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelirken geçtiği merhaleler ve varlığını sürdürme mücadelesinin dünya tarafından artık görülmesi gerektiğini belirtti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Arter'in 20 Temmuz Mesajı
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 Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelirken geçtiği merhaleler ve varlığını sürdürme mücadelesinin dünya tarafından artık görülmesi gerektiğini belirtti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter 20 Temmuz nedeniyle yayımladığı mesajda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramı olarak kutlanan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 1963 yılından 1974 yılına kadar Kıbrıs Türk toplumunun yaşadığı acı olaylar ve adadaki varlığının tehlikeye girmesi sonucunda bir gereklilik olarak ortaya çıktığını ve bugünlere kadar süren barış ortamının temelini oluşturduğunu söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı bugün sahip olduğumuz coğrafyanın ve devletim olmayacağını dile getiren Arter, “Bu önemli dönemeç Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesini taçlandırarak, can güvenliğimiz, kendi ayrı yönetimimize sahip olmak ve bağımsızca yaşamak gibi önemli hakları bizlere sağlamıştır” dedi.

Arter, “Kıbrıslı Türklerin bir daha asla varlıklarını tehlikeye atacak bir durumda olmadan, özgürlüğü kısıtlanmadan güvenli bir geleceğe doğru yoluna devam etmesi temennilerimi paylaşırken, şehitlerimizi, saygı ve rahmetle anar, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, mücahitlere ve gazilere şükranlarımı sunarım” ifadesini kullandı.

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