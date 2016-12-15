Gazimağusa Belediye Başkanı Arter: “Taşma, Yağmur Suyu Tahliyesinden Kaynaklanıyor”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Sosyal Konutlar bölgesindeki lağımın taştığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, pompa istasyonundaki taşmanın yağmur suyu tahliyesinden kaynaklandığını ifade etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği projesi olarak 2009 yılında başlayan ancak zamanında bitirilemeyen kanalizasyon projesinin inşaat sürecinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Gazimağusa Belediyesi olarak kanalizasyon sisteminin halkın mağduriyetine neden olmadan çalışır duruma getirilmesi gerektiğini her fırsatta kanalizasyona taraf olanlara hatırlattıklarını ve bu yönde uğraş verdiklerini kaydeden Arter, “Sıkıntıların asgari düzeyde hissedilmesi için hem idari hem de teknik anlamda konuya müdahil olduk ve olmaya da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TADİLAT PROJESİ

Arter, girişimleri sonucunda Avrupa Birliği’nin sistemdeki sorunların tadilat projesiyle çözülmesine karar vererek tadilat projesi için kaynak ayırdığını ve ihale sürecini başlattığını hatırlatarak, tadilat projesine hazırlık olarak kanalizasyon sistemindeki arızaların tespiti için CCTV yöntemi ile boruların içinde kamera görüntülemesi yapıldığını ifade etti.

Arter, iddiaların aksine Gazimağusa Belediyesi olarak sistemin düzgün çalışması için var güçleriyle konuyu takip ettiklerini, sisteme gerekli müdahaleleri yaptıklarını kaydetti.

Arter, “ Söz konusu açıklamada sosyal konutlar bölgesindeki pompa istasyonundan lağım taştığı iddiası doğru değildir. Pompa istasyonunda yağmurdan kaynaklanan bir taşma vardır ve pompa istasyonundan gölete akan da lağım değil yağmur suyudur. Kanalizasyonun şebeke hatlarında ise arızaların olduğu bilinmeyen bir durum değildir. Bu arızların giderilmesi için girişim yaptığımızı ve AB tarafından tadilat projesi hazırlığının yapıldığını tekrar vurgulamak isterim” dedi.

Arter, kanalizasyon sistemini kapsamlı bir şekilde düzeltecek tadilat projesinin en kısa sürede başlaması ve halk sağlığını tehdit edecek en küçük bir durumun yaşanmaması için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.