Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, Beyarmudu Belediye Başkanı Edip İle Görüştü!

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter bu sabah Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ile görüştü.



Arter ve Edip’in, iki belediyenin yanı sıra ülke siyaseti ve 24 Haziran’daki yerel seçimlerle ilgili bir görüşme yaptığı bildirildi.



Gazimağusa Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Arter, kısa bir süre öncesine kadar DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu görevinde bulunan İlker Edip ile görüşme fırsatının faydalı olacağını söyledi.



İsmail Arter, bir komşu belediye olan Beyarmudu’nun özellikle kültür-sanatta kat ettiği yolu heyecanla takip ettiğini belirtti.



Edip’i başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan Arter, Edip’in önümüzdeki dönemde yoluna devam edeceğine ve başarılarına başarılar ekleyeceğine inandığını ifade etti.



