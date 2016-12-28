Geçmiş yıllarda bir çok şampiyonluklara imza atan ve müzesinde bir tarih yatan Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği Olağanüstü Genel Kurul toplantısına tek aday olarak katılan ve uzun yıllar başkanlık yapıp, efsane başkan olarak bilinen Hasan Curcioğlu yeniden Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği başkanlığına getirildi.

GAZİMAĞUSA AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ’NDE DEV KADRO

Geçmiş yıllarda bir çok şampiyonluklara imza atan ve müzesinde bir tarih yatan Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği Olağanüstü Genel Kurul toplantısına tek aday olarak katılan ve uzun yıllar başkanlık yapıp, efsane başkan olarak bilinen Hasan Curcioğlu yeniden Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği başkanlığına getirildi.

Birliğin eski günlerini yeniden yakalaması için elini taşın altına koyan Gazimağusa’nın avcılık ve atıcılıkla ilgili öne çıkmış bir çok önde gelen ismi Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği yönetim kurulunda görev aldı.

Görev alan yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibi oluştu.

Başkanı Hasan CURCİOĞLU, Yılsay ÖZBAYRAK Genel Sekreter, Hasan İNAN Avcılık Asbaşkanı, Ozan KANDİLİ Atıcılık Asbaşkanı, Hüseyin KORAY Sayman, Kerim DENİZER Bilgi İşlem Sorumlusu, Mehmet BESİM Trap Sorumlusu, Nasıf İNCEBIYIK Skeet Sorumlusu, Batu VECHİOĞLU Havalı Silahlar Sorumlusu, Tutku YEŞİL Zararlılarla Mücadele ve Av Koruma Sorumlusu, Hasan TEKBIYIK Sporting Sorumlusu, Mehmet ALGIN Olta ile Balık Avlama Sorumlusu, Hakan CURCİOĞLU Su Altı Zıpkınla Balık Avlama Sorumlusu, Av. Oğuzhan HASİPOĞLU Hukuk İşleri Sorumlusu , Tuncay YAHYAOĞLU Sosyal İşler ve Faaliyetler Sorumlusu, Cemal GÜNCEL İç ve Dış İlişkiler Basın Sorumlusu, Ahmet ARKOÇ Atıcılık Eğitim Sorumlusu

Faal Üyeler : Cem DANA, İlter TEKBIYIK, Niyazi ŞANAL, Dilaver BİLGEN, Mustafa SERMERT

Mehmet TOPCU, Vet. Savaş HOŞGÖR, Vet. Can ÖZGEN, Feridun KARAKARTAL

Denetleme Kurulu : Mustafa KAHVECİ (Başkan), Hasan ÖZBEY (Üye), Yaşar ONURCAN (Üye)

Disiplin Kurulu : Av. Tağmaç BİLGEHAN (Başkan), Av. Şefik AŞÇIOĞULLARI (Üye)

Av. Mustafa KOCATÜRK (Üye)