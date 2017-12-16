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Gaziköy’de yangın! Ev küle döndü...

Gaziköy’de Münübe Ekmekçi’ye ait evde muhtemelen kurutma makinesinden kaynaklanan sorun nedeniyle yangın meydana geldi. Yangın sonucu oturma odası ve mutfak bölümü kullanılmaz hale geldi

Gaziköy’de yangın! Ev küle döndü...

Gaziköy’de Münübe Ekmekçi’ye ait evde muhtemelen kurutma makinesinden kaynaklanan sorun nedeniyle yangın meydana geldi. Yangın sonucu oturma odası ve mutfak bölümü kullanılmaz hale geldi

16 Aralık 2017 Cumartesi 09:45
Gaziköy’de yangın! Ev küle döndü...
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Gaziköy’de dün öğle saatlerinde Münübe Ekmekçi’ye ait evde yangın çıktı, facianın eşiğinden dönüldü. Muhtar Hüseyin Sokakta ikamet eden Ekmekci’ye ait evde 12:00 sıralarında muhtemelen kurutma makinesinden kaynaklanan sorun nedeniyle yangının meydana geldiği belirtildi.

Lefkoşa ve Ercan itfaiye ekipleri birlikte müdahale ederek, yangını söndürdü.

Yangın sonucu oturma odası ve mutfak bölümü kullanılmaz hale gelirken, evin çatı kısmı da zarar gördü. Yangın sonrası ilk tespitlere göre evde 20 bin TL civarında hasar meydana geldi.

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