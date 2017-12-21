GAZİKÖY’DE EVİ YANAN AİLEYE CAPİTAL SİGORTA’DAN YARDIM ELİ

Capital Sigorta, basına yansıyan ve talihsiz bir kaza neticesinde Gaziköy’de evi tamamen yanan Münübe Ekmekçi’ye sahip çıktı. Ekmekçi Ailesi’nin yaşadığı bu talihsiz olayla ilgili basına yansıyan haberleri okuyan Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun hemen grup bünyesinde bulunan Capiton Construction ve Capital Sigorta müdürlerini arayarak aileye sahip çıkılması için hareket geçilmesi için aksiyon almalarını talep etti. Bunun üzerine Capital Sigorta Genel Müdürü Kutlu Yorucu; 21 Aralık, Perşembe günü Capiton Costruction’dan uzman ekiplerle birlikte Münübe Ekmekçi’nin yanan evini ziyaret ederek, tespitlerde bulundu ve evin tüm yapım onarım işlerini üsteleneceklerini açıkladı.

Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın neticesinde evleri kullanılamaz hale gelen Münübe Ekmekçi’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Genel Müdür Kutlu Yorucu; bu elim kazada herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması ve Ekmekçi ailesinin sağ salim kurtulmaları millet olarak en büyük tesellimiz ifadelerini kullandı. Capital Group’un toplumsal sorunlara duyarlı ve sorunların giderilmesi için her türlü dayanışmaya hazır bir kurum kültürüne sahip olduğunu ifade eden Yorucu, “yılbaşı üzeri gözlerimizin önünde yaşanan bu acıya ve bir ailenin tüm hayatı boyunca çalışarak kurduğu bir hayatın tekrar başlangıç noktasına gelmesine seyirci kalmamız mümkün değildi” dedi.

Kutlu Yorucu, her gün toplumumuzu görünmeyen risklere karşı uyarmaya ve onları “henüz daha geç olmadan” kendilerini, sevdiklerini ve değer verdikleri herşeyi güvence altına almaları gerektiği konusunda bilinçlendirmeye çalıştıklarını, böyle vahim dramların ülkemizde yaşanmaması için arzularının tüm medeni ülkelerde olduğu gibi sigorta alım oranının %100’e yakın hale gelmesinin gerekliliğini vurguladı. Bu gün burda teknik ekiplerimizin yaptığı tespitler ve hazırlayacakları aksiyon planı sonucunda Ekmekci ailesini yılbaşını kendi evlerinin sıcaklığında geçirebilmelerini sağlamak için hemen bakım onarım çalışmalarına başlayacaklarını söyleyen Yorucu, mağdur aileye yeniden büyük geçmiş olsun dedi.

Yangında evi tamamen kullanılamaz hale gelen Münübe Ekmekçi, Capital Group Yönetim Kurulu başkanı Tekin Arhun’a hayır dualarını göndererek, Capital Sigorta’nın kendilerini ziyaretinden ve bu duyarlı davranışından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Allah sizlerden razı olsun. Herkesin başına gelebilecek bir olay bizim de başımıza geldi. Yangın sonrası yardım alabilmek için çeşitli yerlere başvurduk ama henüz bir cevap alamadık. Dün bizi arayarak bizlere destek olacağınızı belirttiğinizde duyduğumuz sevinci anlatmamız imkansız. Çok şükür sizler gibi duyarlı kurumlarımız var. Sizleri yanımızda görmekten mutlu olduk, moral bulduk. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.