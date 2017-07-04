Gaziantep’te Kktc Tanıtım Günleri Düzenleniyor

Lefkoşa, 3 Temmuz 17 (.): Turizm ve Çevre Bakanlığı, Gaziantep’te “KKTC Tanıtım Günleri” düzenliyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin turizm, emlak ve yükseköğrenim olanakları Gaziantep’te düzenlenecek etkinliklerle tanıtılacak. Etkinliklere Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katılacak.

Ataoğlu’nun Türkiye ile turizm alanında iş birliğini geliştirmek için Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile de bir görüşme yapacağı ifade edildi.

Etkinliklerin ilki Grand Hotel Gaziantep’te 7 Temmuz’da yer alacak, 8 Temmuz Cumartesi ise Sanko Park Alış Veriş Merkezinde etkinlik düzenlenecek.

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