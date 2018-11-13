banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92821
ALTIN
212.734
DOLAR
5.5006
STERLİN
7.1194
EURO
6.1989
Theodotou 1 ay tutuklu kalacak
Theodotou 1 ay tutuklu kalacak
Emirsoyu 3 gün tutuklu kalacak
Emirsoyu 3 gün tutuklu kalacak
Bayrak soruşturmasında yeni tutuklu
Bayrak soruşturmasında yeni tutuklu
Yarın Gazimağusa’da Elektrik kesintisi
Yarın Gazimağusa’da Elektrik kesintisi
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Gaziantep Kültür Derneği, Tc Kökenlilerin Güney’e Geçememesine Tepki Gösterdi

Lefkoşa, 13 Kasım 18 : Gaziantep Kültür Derneği, “TC kökenli KKTC vatandaşlarının Güney Kıbrıs’a geçememesine” tepki gösterdi. 

Gaziantep Kültür Derneği, Tc Kökenlilerin Güney’e Geçememesine Tepki Gösterdi

Lefkoşa, 13 Kasım 18 : Gaziantep Kültür Derneği, “TC kökenli KKTC vatandaşlarının Güney Kıbrıs’a geçememesine” tepki gösterdi. 

13 Kasım 2018 Salı 13:25
Gaziantep Kültür Derneği, Tc Kökenlilerin Güney’e Geçememesine Tepki Gösterdi
Lefkoşa, 13 Kasım 18 : Gaziantep Kültür Derneği, “TC kökenli KKTC vatandaşlarının Güney Kıbrıs’a geçememesine” tepki gösterdi. 

Dernek, KKTC vatandaşları olarak tüm ada genelinde serbest dolaşımdan yararlanmak istediklerini belirterek, bu engellemeyi adaletsizlik olarak kabul ettiklerini kaydetti. 

Gaziantep Kültür Derneği Başkanı Mesut Ayar yazılı açıklamasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs’ta yaşayan iki toplumun geçiş güzergahlarını sağlayan sınır kapıları açılışlarını desteklediklerini ve bu barışçıl adımlara katkı koymak istediklerini kaydetti. 

Ayar, KKTC’de oy kullanan TC kökenli KKTC yurttaşlarının Güney Kıbrıs’a geçmesine ve serbest dolaşım hakkının kendilerine verilmemesine derinden üzüldüklerini belirterek, yetkilileri bu “adaletsizliğe” çözüm bulmaya çağırdı. 

Mesut Ayar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yaşayan çalışma izinli kişilerin KKTC’ye geçebildiğine işaret ederek, bu konuda herkese eşit davranılmadığını ifade etti. Ayar, bu konuda Güney Kıbrıs’ın kendilerine uyguladığı kuralların aynısının Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçecek insanlara da uygulanmasını talep etti. 

Serbest dolaşım hakkının engellenmesinin insan haklarına aykırı olduğunu ifade eden Ayar, “Talebimiz, tüm KKTC vatandaşlarının adanın tamamında serbest dolaşım hakkından faydalanmasıdır” dedi. 

(EMR/FEZ) 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Theodotou 1 ay tutuklu kalacak
Theodotou 1 ay tutuklu kalacak
Burcu:
Burcu: "sayısal Eşitliğin Olmadığı Organlarda Siyasal Eşitliğin Karşılığı Kararlara Etkin Katılımdır"
Bütçe Komitesinin Bugünkü Toplantısı Tamamlandı
Bütçe Komitesinin Bugünkü Toplantısı Tamamlandı
Ktev Burs Vereceği Öğrencileri Açıkladı
Ktev Burs Vereceği Öğrencileri Açıkladı
Barolar Birliği’nde “cinsel İstismara Maruz Kalan Ve Suça Sürüklenen Çocuklar” Paneli
Barolar Birliği’nde “cinsel İstismara Maruz Kalan Ve Suça Sürüklenen Çocuklar” Paneli
Başbakan Erhürman, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Kafilesini Kabul Etti
Başbakan Erhürman, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Kafilesini Kabul Etti
Mdp’den Bayrak Açıklaması...
Mdp’den Bayrak Açıklaması...
Brtk, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Basın Konferansı Sırasında Yaşanan Aksaklıktan Dolayı Özür Diledi
Brtk, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Basın Konferansı Sırasında Yaşanan Aksaklıktan Dolayı Özür Diledi
Emirsoyu 3 gün tutuklu kalacak
Emirsoyu 3 gün tutuklu kalacak
Bayrak soruşturmasında yeni tutuklu
Bayrak soruşturmasında yeni tutuklu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim