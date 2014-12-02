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Gazetedeki iş ilanı için başvurdu, gittiği evde saldırıya uğradı

Konya'da gazetede çocuk bakımı için verilen ilandaki telefonu arayan kadın, gittiği evde zorla tutulup saldırıya uğradığı iddiasıyla polise başvurdu. Gazeteye ilanı veren şüphelinin aynı yöntemle başka bir kadını daha tehdit ederek zorla alıkoyduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı

Gazetedeki iş ilanı için başvurdu, gittiği evde saldırıya uğradı

Konya'da gazetede çocuk bakımı için verilen ilandaki telefonu arayan kadın, gittiği evde zorla tutulup saldırıya uğradığı iddiasıyla polise başvurdu. Gazeteye ilanı veren şüphelinin aynı yöntemle başka bir kadını daha tehdit ederek zorla alıkoyduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı

02 Aralık 2014 Salı 16:23
Gazetedeki iş ilanı için başvurdu, gittiği evde saldırıya uğradı
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Konya'da gazete ilanıyla ulaştığı kadınları silah zoruyla alıkoyduğu iddia edilen zanlı tutuklandı. A.Ü. (54) isimli kadın, bir gazetede gördüğü "Bayan Eleman Aranıyor" başlıklı ilandaki numarayı aradı.
Telefonla görüştüğü Ahmet K'nin (45) evine giden A.Ü, para konusunda anlaştıktan sonra işe başladı. Ahmet K, 3 çocuğunu bakıcı olmadığı için halasına bıraktığını belirterek, A.Ü'den evdeki bulaşıkları yıkamasını istedi.

İddialara göre A.Ü, mutfakta bulaşıkları yıkarken şüpheli Ahmet K, kadının yanına gelerek omzundan tuttu. Bu hareket sonrasında kadın kapıya yönelince şüpheli kapıyı kilitleyerek saldırdı.

Mutfakta yaşanan boğuşma sonrasında şüphelinin evinden kurtulan kadın, polise sığındı. Polis araştırmaları sonrasında Ahmet K'yi gözaltına aldı.

Kendisine iftira atıldığını öne süren şüphelinin merkez Meram ilçesi Beybes Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, başka kadınlara ait bilgilerin yer aldığı evraklar bulundu.

Bu kadınlardan G.K'yi arayan polis, bir olayı daha ortaya çıkardı. Ahmet K'nin G.K'yi de evinde zorla alıkoyarak cinsel istismar suçuna karıştığı iddia edildi. Evinde ruhsatsız bir tabanca da bulunan zanlı, "zorla alıkoyma", "cinsel istismar" ve "silahla tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadesi alınan Ahmet K, tutuklandı.

Son Güncelleme: 02.12.2014 16:31
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