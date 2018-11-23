Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): Basın Emekçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı iş birliğinde gazeteciler için “Gazeteciler kanseri nasıl haber yapmalı?” konulu seminer düzenleniyor.

Basın-Sen’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Kasım akşamı saat 19.30’da Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde düzenlenecek seminerde, gazetecilerin kanserle ilgili haberleri gündeme nasıl taşıması gerektiği ve haberlerde kullanılması gereken dile yönelik fikir alışverişinde bulunulacak.

Medya Etik Kurulu Başkanı Bekir Azgın’ın açılış konuşmasını yapacağı etkinliğe, Kemal Saraçoğlu Vakfı üye çocuk ve ailelerine psikolojik destek vermek amacıyla ilk günden bu yana vakıf ile işbirliği devam eden Uz. Klinik Psikolog - Kognitif ve Davranış Terapisti Selen Üstüner ise konuşmacı olarak katılacak.

Tüm basın emekçileri ve konuya ilgi duyan vatandaşların, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe davetli olduğu kaydedildi.

(HUR/GÜL) FOTOĞRAFLI