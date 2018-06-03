Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Akar Soykal’ın Ölümünden Dolayı Mesaj Yayımladı

AKAR: “MESLEĞE UZUN YILLAR HİZMET VERMİŞ OLAN GAZETECİ SOYKAL’IN ÖLÜMÜNDEN BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ”

Lefkoşa, 3 Haziran 18 : Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, mesleğe uzun yıllar hizmet vermiş olan gazeteci Saffet Soykal’ın ölümünden büyük bir üzüntü duyduklarını kaydetti.

Soykal’ın ölümüyle ilgili mesaj yayımlayan Akar,“Saffet Soykal, özellikle Rum basınında öne çıkan haberleri Kıbrıs Türk halkına aktararak önemli bir gazetecilik görevini yerine getiriyordu. Onun ölümü Kıbrıs Türk basını için büyük bir kayıptır” dedi.

Soykl’ın gerek BRT’de, gerekse özel TV ve gazetelerde uzun yıllar gazetecilik mesleğine hizmet etmiş, değerli bir büyük olduğunu ifade eden Akar, mesajında “Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Rum basınından haberleri aktaramadığı için O’nun eksikliğini hissetmeye başlamıştık. Kıbrıs Türk halkının bilmesi, öğrenmesi gereken tüm haber ve yorumları en ince ayrıntısına kadar aktarmak suretiyle herkesi aydınlatan Saffet Soykal abimizi çok özleyeceğiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.

(ÖZ/HA)