Gazeteciler Cemiyeti, Sağdıç’a Saldırıyı Kınadı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti, Çalışma Bakanlığı’nın denetimleri sırasında görev yapan BRTK kameramanı Ali Sağdıç’a yönelik saldırıyı kınadı ve saldırganlar hakkında hukuki işlem başlatılmasını talep etti.

Cemiyet Başkanı Reşat Akar tarafından yapılan açıklamada, özellikle devletin yürüttüğü faaliyetlerde görev alan basın mensuplarını koruyucu önlemleri almanın da devletin görevi olduğu vurgulandı.

BRTK ve TAK çalışanlarının sorunlarının çözümü konusunda da hükümeti göreve çağıran Akar, özetle şunları kaydetti:

“Uzun yıllar BRT kurumuna hizmet vermiş olan ve bu sürede deneyimlerini artıran çok sayıda personelin ‘iş yapamaz’ duruma getirildiğini üzülerek izliyoruz. Basının özgür olmasını talep ederken, bir kısım meslektaşımızın işe yaramaz yasalar veya kurallar çerçevesinde görevlerinden uzaklaştırılmalarını ve mesleki faaliyetlerden uzak tutulmalarını kabul etmemiz mümkün değildir.”