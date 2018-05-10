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Gazeteciler Cemiyeti İle Kolan Brıtısh Hospital Arasında Protokol İmzalandı!

CEMİYET ÜYELERİ HASTANEDEN İNDİRİMLİ YARARLANABİLECEK

Gazeteciler Cemiyeti İle Kolan Brıtısh Hospital Arasında Protokol İmzalandı!

CEMİYET ÜYELERİ HASTANEDEN İNDİRİMLİ YARARLANABİLECEK

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:49
Gazeteciler Cemiyeti İle Kolan Brıtısh Hospital Arasında Protokol İmzalandı!

CEMİYET ÜYELERİ HASTANEDEN İNDİRİMLİ YARARLANABİLECEK

 

 Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti ile Kolan British Hospital arasında protokol imzalandı.

 

Gazeteciler Cemiyeti’nden yapılan açıklamaya göre, protokol uyarınca Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve birinci derece yakınları Kolan British Hospital’den indirimli  yararlanabilecek

 

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, Kolan British Hospital Direktörü Dr. Mehmet Baş ve Kolan British Hospital Başhekimi Dr. Harun Gülmez arasında dün gerçekleştirilen toplantıda  Reşat Akar ve Hastane yönetimi arasında  protokol imzalandı.

 

Buna göre,  Gazeteciler Cemiyeti üyelerine muayene ücretlerinde yüzde 20, ameliyatlık durumlarda yüzde 15, üyelerin birinci derece yakınlarına ise muayene ücretlerinde yüzde 15, ameliyatlarda da yüzde 10 indirim sağlanacak.

 

Protokol, KKTC’nin yanı sıra, Türkiye’deki  Kolan hastanelerinde de geçerli olacak.

 

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar,  sağlığın  önemli bir olay olduğunu ve medya mensuplarının bir kısmının, çok ağır şartlarda ve stresli yaşadıklarına dikkat çekerek, yaşanan ve yaşanabilecek  sağlık sorunları karşısında bir miktar da olsa indirim haklarından yararlanmanın üyeleri için sevindirici olacağını belirtti.

 

Son Güncelleme: 10.05.2018 21:26
Anahtar Kelimeler:
GazetecilerCemiyetKOLAN
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