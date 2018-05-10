Gazeteciler Cemiyeti İle Kolan Brıtısh Hospital Arasında Protokol İmzalandı!

CEMİYET ÜYELERİ HASTANEDEN İNDİRİMLİ YARARLANABİLECEK

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti ile Kolan British Hospital arasında protokol imzalandı.

Gazeteciler Cemiyeti’nden yapılan açıklamaya göre, protokol uyarınca Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve birinci derece yakınları Kolan British Hospital’den indirimli yararlanabilecek

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, Kolan British Hospital Direktörü Dr. Mehmet Baş ve Kolan British Hospital Başhekimi Dr. Harun Gülmez arasında dün gerçekleştirilen toplantıda Reşat Akar ve Hastane yönetimi arasında protokol imzalandı.

Buna göre, Gazeteciler Cemiyeti üyelerine muayene ücretlerinde yüzde 20, ameliyatlık durumlarda yüzde 15, üyelerin birinci derece yakınlarına ise muayene ücretlerinde yüzde 15, ameliyatlarda da yüzde 10 indirim sağlanacak.

Protokol, KKTC’nin yanı sıra, Türkiye’deki Kolan hastanelerinde de geçerli olacak.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, sağlığın önemli bir olay olduğunu ve medya mensuplarının bir kısmının, çok ağır şartlarda ve stresli yaşadıklarına dikkat çekerek, yaşanan ve yaşanabilecek sağlık sorunları karşısında bir miktar da olsa indirim haklarından yararlanmanın üyeleri için sevindirici olacağını belirtti.