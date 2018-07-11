Gazeteciler Cemiyeti, Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı tüzüğü eleştirdi

“DEVLET PARASIYLA SENDİKALAŞMAYA ZORLAMA KABUL EDİLEMEZ… CEMİYETİN GÖRÜŞÜ ALINMADI”



Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in bugün açıkladığı Yerel İş Gücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’nü eleştirdi.

Cemiyet Başkanı Reşat Akar, Çeler’in; KKTC medyasını “devlet parası ile sendikalaşmaya zorladığını ve bunun kabul edilemez olduğunu” savundu.

Akar, yazılı açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in, söz konusu tüzük konusunda cemiyetin görüşlerini almadığını belirtti.

Tüzüğün, medya sektöründe “para zoruyla sendikalaşma” anlamına geldiğini, ayrıca “batmış devletin kaynaklarını peşkeş çekmeye yönelik bir hareket olduğunu” iddia eden Akar, daha önce “yerel televizyonlara yardım” adı altında her televizyon için devlet tarafından ayda 9 bin Dolar ödenmesi kararının alınmasında da cemiyeti dışlayan bir tavır izlendiğini kaydetti.

Gazetelere yardım kararını da eleştiren Reşat Akar, “Sırf kendi parti organlarına da para akıtabilmek için gazetelere yardım adı altında bir karar almışlar ve temelsiz kurallar getirmişlerdir. Bu kurallar çerçevesinde en fazla yatırım ve istihdam yapan 2 gazete devlet yardımlarından dışlanmıştır. Diğerlerine ayda 3 ile 20 bin TL arasında para yardımı yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Akar, şimdi üçüncü adımın Bakan Çeler tarafından atıldığını gördüklerini, iki gün önce bu konuda bir karar alınacağını ve görüşlerine başvuracağını söylemekle birlikte, bugün açıklanan tüzüğü kendilerine ulaştırmadığını, görüş ve düşüncelerinin alınmadığını belirtti.

Özel sektörde para ile sendikalaşma adımlarının demokrasiye vurulmuş en ağır darbe olduğu görüşünü ifade eden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Akar, tüm ekonomik kurum ve kuruluşları da harekete geçmeye çağırdı.

Akar, açıklanan kararı da yorumlayarak, sendika ile toplu iş sözleşmesi imzalayan medya kuruluşlarının KKTC vatandaşı çalışanlarının Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerinin devlet tarafından ödeneceğini; bunun sendikalaşmayanların ve çalışma izinli personelin dışlanacağı anlamına geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle matbaa ve grafik servislerinde her gece çalışabilecek, KKTC vatandaşı deneyimli eleman bulup bize göndersinler. Eğer bulamıyorlarsa, o zaman bu ayrımcılığı nasıl yapabiliyorlar. KKTC ırkçılığa karşı bir devlet değil midir?”

Akar, “elektriğe zam yapıldığı bir dönemde medyaya para dağıtma anlamına gelen bu hareketin medyanın bağımsızlığını daha da yok etme, parayla susturma anlamı taşıyıp taşımadığını” da sordu.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, Çalışma Bakanı ile hükümet üyelerinin tümünü “şiddetle” kınadıklarını duyurdu.

