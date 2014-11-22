Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na Reşat Akar Seçildi

Kuzey Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na, Diyalog Medya Grubu Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar seçildi.

Gazeteciler Camiyeti’nden yapılan açıklamaya göre, Cemiyetin olağan genel kurul toplantısı, bugün, Kırıkkale Mücahitler Evi’nde gerçekleşti. Divan Başkanlığı'nı Şule Aker’in yaptığı toplantıda ilk sözü alan eski başkan Akay Cemal faaliyet raporunu okudu. Daha sonra Celal Bayar tarafından mali rapor okundu ve yeni yönetim için genel kurula çarşaf liste sunuldu.

Genel kurul üyeleri, Reşat Akar’ın başkanlığındaki çarşaf listeyi oybirliği ile onayladı. Ali Hançerli Asbaşkan, Cem Emre Genel Sekreter, Aziz Karaaziz Mali Sayman olarak görevlendirildi.

Yönetim kurulunda yer alan üyeler ise şöyle:

“Deniz Gürgöze, Çiğdem Aydın, Nermin Volkan, Sezgin madencioğlu, Mehmet Kasımoğlu, Levent Kutay, Ziya Tunaç, İbrahim Akkorlu.”

Disiplin Kuruluna Osman Güvenir, Kerime Kasımoğlu ve Çelen Oben, Denetleme Kuruluna Tamer Atagül ile Altay Sayıl seçilirken, Akay Cemal da Onursal Başkan ilan edildi.

ÖNCELİK MESLEKİ SORUNLAR

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, hassas bir dönemde görev üstlendiklerini, önceliklerinin meslek sorunları olduğunu söyledi.

Akar, teslim aldıkları bayrağı daha ileri taşımak için çalışacaklarını belirtirken, herhangi bir siyasi partinin güdümünde olmayacaklarını, herkese eşit mesafede davranacaklarını ve üyelerin menfaatlerini geliştirme yönünde girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

ÖDÜLLENDİRME YAPILACAK

“Gazeteciler Cemiyeti’ni bataktan kurtararak, toplum içinde bu günkü saygın konumuna getirebilmek için büyük çabalar harcayan, uzun yıllar Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığını yürüten Akay Cemal’e Onursal Başkan payesinin verilmesi”, aynı zamanda “Cemiyetin ayakta kalması için yoğun gayret gösteren Akay Cemal, Ali Hançerli ve Celal Bayar’a ileride uygun görülecek bir tarihte Özel Hizmet Ödülü” takdim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun toplantılarına katılmak üzere, dört kişilik kontenjan için “Reşat Akar, Ali Hançerli, Cem Emre ve Levent Kutay” oy birliğiyle görevlendirildi.