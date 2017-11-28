GAZETECİLER BİRLİĞİ’NDEN, KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI’NA ANLAMLI DESTEK...

Gazeteciler Birliği, yeni yılda üyelerine, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın çıkardığı bardaklardan hediye ederek vakfa destek oluyor.Gazeteciler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yetkilileri bu amaçla bugün KTGB’yi ziyaret ederek, teşekkür etti.Ziyarette konuşan KTGB Asbaşkanı Mustafa Kortun, her yıl sonu üyelere verilen hediyelere bu yıl bir anlam katmak, ayı zamanda da vakfa destek olmak istediklerini söyledi.Kortun, birlik olarak attıkları bu adımın diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmasını diledi.ÖZERKemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Başkanı Nevhiz Özer de, KTGB’nin, vakfın çıkardığı ürünleri üyelerine armağan ederek, kendilerine hem destek olduklarını hem de farkındalığı artırmak adına bir ilk adım attıkları için birlik yetkililerine teşekkür etti.Özer, “Umarım herkes bunun bilincine varır. Çocuklarımızı ve ailelerini bir nebze olsun rahatlatmak adına buradayız” diye konuştu.Özer, bu adımla toplumdaki farkındalığı artırmayı umduklarını da sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından, Birlik Asbaşkanı Mustafa Kortun yardım çekini Vakıf Başkanı Nevhiz Özer’e taktim etti.Nevhiz Özer de, Mustafa Kortun’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın plaketini sundu.