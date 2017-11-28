FLAŞ HABER

Yine İş Kazası!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Kasım 2017 Salı 14:20

GAZETECİLER BİRLİĞİ’NDEN, KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI’NA ANLAMLI DESTEK...

GAZETECİLER BİRLİĞİ'NDEN, KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI'NA ANLAMLI DESTEK...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Gazeteciler Birliği, yeni yılda üyelerine, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın çıkardığı bardaklardan hediye ederek vakfa destek oluyor.
Gazeteciler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yetkilileri bu amaçla bugün KTGB’yi ziyaret ederek, teşekkür etti.
Ziyarette konuşan KTGB Asbaşkanı Mustafa Kortun, her yıl sonu üyelere verilen hediyelere bu yıl bir anlam katmak, ayı zamanda da vakfa destek olmak istediklerini söyledi.
Kortun, birlik olarak attıkları bu adımın diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmasını diledi.
ÖZER
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Başkanı Nevhiz Özer de, KTGB’nin, vakfın çıkardığı ürünleri üyelerine armağan ederek, kendilerine hem destek olduklarını hem de farkındalığı artırmak adına bir ilk adım attıkları için birlik yetkililerine teşekkür etti.
Özer, “Umarım herkes bunun bilincine varır. Çocuklarımızı ve ailelerini bir nebze olsun rahatlatmak adına buradayız” diye konuştu.
Özer, bu adımla toplumdaki farkındalığı artırmayı umduklarını da sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından, Birlik Asbaşkanı Mustafa Kortun yardım çekini Vakıf Başkanı Nevhiz Özer’e taktim etti.
Nevhiz Özer de, Mustafa Kortun’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın plaketini sundu. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HSBC Artık ALBANK'ın HSBC Artık ALBANK'ın
HALA SULTAN'A MEVLİD KANDİLİ ZİYARETİ HALA SULTAN'A MEVLİD KANDİLİ ZİYARETİ
ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ 4 ARALIK’TAN İTİBAREN İNTERNET ÜZERİNDEN ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ 4 ARALIK’TAN İTİBAREN...
GİRNE BELEDİYESİ’NDE GECİKME ZAMMI İNDİRİMİ SÜRÜYOR GİRNE BELEDİYESİ’NDE GECİKME ZAMMI İNDİRİMİ...
Cuma Günü Elektrik Kesintisi Var Cuma Günü Elektrik Kesintisi Var
“KISMET”İN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI “KISMET”İN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

HSBC Artık ALBANK'ın
HSBC Bank, Albank’a devredildi.

Haberi Oku