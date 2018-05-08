Gazeteciler Birliği ve Basın-Sen Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yönelik hakaret ve nefret söylemlerini kınadı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’e ‘Guterres Çerçevesi’ni kabul edelim’ çağrısı yaptığı için Kıbrıs ve Türkiye’den Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya hakaret ve nefret söylemleri yöneltildiğini ifade ederek, bunu kınadığını açıkladı.



KTGB Başkanı Sami Özuslu ile Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir imzalı ortak basın açıklamasında,

“Düşünce, ifade ve basın özgürlükleri konusunda hassas olan basın örgütleri olarak, son günlerde gelişmekte olan bir süreçten rahatsızlık duyuyoruz” denildi.



Ortak açıklamada, Anastasiadis'e 'Guterres Çerçevesi'ni kabul ettiğimizi açıklayalım' çağrısı yapan ve çok geniş bir destek bulan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya dönük, yoğunlukla sosyal medya üzerinden 'linç kampanyası’ başlatıldığı kaydedildi.



Açıklamada, “Gerek Kıbrıs'tan, gerekse Türkiye'den yapılan her türlü hakaret ve açık tehdit içerikli yorumları kabul etmenin ve sessiz kalmanın mümkün olmadığı” vurgulanarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dahil herkesin görüşlerinin eleştirilebileceği, bunu en fazla yapanlar arasında gazetecilerin yer aldığı, ancak, Akıncı’ya yönelik yorumların eleştiri ya da görüşle ilgisi olmadığı belirtildi.



Ortak açıklamada, “Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'nın hayatının dahi hedef alındığı, 'kan içmekten' söz edilen, tamamen nefret söylemi içerikli bu yorumların kimler tarafından yapıldığı incelenmeli, tespit edilmeli ve yasal yönden gereği yapılmalıdır. Bu nedenle polisi ve Başsavcılığı acilen göreve davet ediyoruz” denildi.



Sosyal medya üzerinden yürütülen 'linç kampanyasını’ tetikleyenin Türkiye'deki bazı yayın organları ve yazarlar olmasının ise üzüntü verici olmaktan öteye yaralayıcı olduğu belirtilen açıklamada, “İçeriğinde ciddi bilgi noksanlıkları ya da çarpıtma olduğu görülen kimi köşe yazıları, nefret söylemini adeta kışkırtıp davet eder durumdadır. Bu tür sorumsuz yayınların neye hizmet ettiği ayrıca sorgulanmalıdır” ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, “Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Basın Emekçileri Sendikası olarak kime yönelik olursa olsun, nefret söylemine karşı çıkmaya, basın özgürlüğü başta olmak üzere bütün hak ve özgürlüklere sahip çıkış geliştirmeye devam edeceğimizin herkes tarafından bilinmesini isteriz.

Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'ya yönelik hem etik dışı ama hem de suç teşkil ettiğine inandığımız saldırıları en sert şekilde kınar, tüm toplumu saldırı altındaki değerlerimize sahip çıkmaya çağırırız” denildi.

