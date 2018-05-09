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Gazeteciler Birliği, Üç Gazetecinin Saldırıya Uğramasını Kınadı!

ÖZUSLU: “ADLİ OLAYLARI TAKİP EDEN GAZETECİLERİN HABERE ULAŞMA HAKKININ DARP YOLUYLA ENGELLENMEYE ÇALIŞILMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR”

Gazeteciler Birliği, Üç Gazetecinin Saldırıya Uğramasını Kınadı!

ÖZUSLU: “ADLİ OLAYLARI TAKİP EDEN GAZETECİLERİN HABERE ULAŞMA HAKKININ DARP YOLUYLA ENGELLENMEYE ÇALIŞILMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR”

09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:30
Gazeteciler Birliği, Üç Gazetecinin Saldırıya Uğramasını Kınadı!

ÖZUSLU: “ADLİ OLAYLARI TAKİP EDEN GAZETECİLERİN HABERE ULAŞMA HAKKININ DARP YOLUYLA ENGELLENMEYE ÇALIŞILMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR”
 Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), üç gazetecinin, bugün, görevde oldukları Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde bir zanlı yakını tarafından saldırıya uğramasını kınadı.
Adli olayları takip eden gazetecilerin habere ulaşma hakkının darp yoluyla engellenmeye çalışılmasının kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Birlik, basın özgürlüğüne yapılan bu saldırının cezasız kalmaması için üzerine düşeni yapacağını duyurdu. 
KTGB Başkanı Sami Özuslu yazılı açıklamasında, gazeteciler Sedef Boşnak, Nadire Bahadi ve Gamze Pir Baykur’un Mağusa Kaza Mahkemesi’nde görev başındayken bir zanlı yakını tarafından saldırıya uğramasını şiddetle protesto ettiklerini belirtti. 
Halkın haber alma hakkına yönelik yapılan saldırıların ilk olmadığına işaret eden Özuslu, polisin güvenlik önlemlerini artırmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu vurguladı.
Özuslu, suç oranlarının artmasının ülkede artık ciddiyetle üzerinde düşünülmesi ve durulması gereken bir konu olduğunu ifade ederek şunları ekledi:
“Adli olayları takip eden gazetecilerin habere ulaşma hakkının darp yoluyla engellenmeye çalışılması kabul edilebilir değildir.  Saldırıya maruz kalan gazeteci dostlarımıza geçmiş olsun derken, basın özgürlüğüne yapılan bu saldırının cezasız kalmaması için KTGB olarak üzerimize düşeni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.”
 

Son Güncelleme: 09.05.2018 15:37
Anahtar Kelimeler:
MuhabirSaldırıKınama
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