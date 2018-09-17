Gazeteciler Birliği Genel Kurulu 29 Eylül’de

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Olağan Genel Kurulu, 29 Eylül Cumartesi günü yapılacak.



Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi Konferans Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak Genel Kurul’da yeni Yönetim Kurulu, Denetçiler Kurulu ve Onur Kurulu için seçim yapılacak.



Birlikten yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul, 17 Mayıs 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yasası kapsamında değiştirilen tüzükte yer alan esaslara göre yapılacak.



Tüzüğün 10’uncu maddesi uyarınca Genel Kurul’a toplantı tarihinden (29 Eylül 2018) en az üç ay önce (29 Haziran 2018) derneğe üye olan ve derneğe karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş asli üyeler katılabilecek.



ADAY BAŞVURULARI 22-28 EYLÜL’DE

Tüzüğün 15’inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmak isteyenlerin 22 Eylül 2018 Cumartesi gününden 28 Eylül 2018 Cuma günü saat 10.00’a kadar yazılı olarak KTGB Yönetim Kurulu’na başvuru yapması gerekiyor.



Genel Kurul Gündemi şöyle; “1. Açılış ve Yoklama, 2. Divan Başkanlığı’nın Oluşturulması, 3. Başkan’ın konuşması, 4. Faaliyet ve Mali Raporların Sunulması, 5. Raporların aklanması, 6. Yönetim Kurulu, Denetçiler Kurulu ve Onur Kurulu’nun seçilmesi, 7. Dilek ve Temenniler”

