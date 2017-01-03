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03 Ocak 2017 Salı 09:02

GAZETECİLER 7 OCAK’TA YILBAŞI BALOSUNDA BULUŞUYOR

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), yeni yıl nedeniyle balo düzenliyor.

GAZETECİLER 7 OCAK'TA YILBAŞI BALOSUNDA BULUŞUYOR
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GAZETECİLER 7 OCAK’TA YILBAŞI BALOSUNDA BULUŞUYOR

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), yeni yıl nedeniyle 7 Ocak Cumartesi akşamı balo düzenliyor.

“Medya-Yeni Yıl Buluşması adı altında Girne Oscar Otel’de yapılacak baloda basın mensupları eğlenme ve stres atma imkanı bulacak.

Uzun yıllar sonra ilk kez düzenlenen KTGB yılbaşı balosunda ülkemiz müzik ekiplerinden Grup Latino sahne alacak. Gecede konuşmaların yanı sıra zengin hediyelerin yer aldığı bir de çekiliş yer alacak.

KTGB balo bilet fiyatı içki dahil olmak üzere üyeler için 40 TL, misafirler için 60 TL olarak belirlendi. Gece sonrası Oscar Otel’de konaklamak isteyenler için de KTGB vasıtasıyla rezervasyon yaptırmak şartıyla özel fiyat uygulanacak.

KTGB Başkanı Sami Özuslu yaptığı yazılı açıklamada, çok yorucu, gergin ve kötü bir yılın geride kaldığını belirtti ve bu süreçte çok yorulan gazetecilerin moral ve enerjiye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Özuslu “Biraz enerji depolamak, moral bulmak ama en önemlisi birliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmek için tüm meslektaşlarımızı yeni yıl balomuza bekliyoruz” dedi.

Sami Özuslu, KTGB olarak basın mesleğinin ve gazetecilerin geliştirilmesine, mevcut sorunların çözümüne ve toplumsal sorunlara dönük birçok alanda faaliyetler yürüttüklerini, çıtayı yükseltmeye çalıştıklarını anlattı.

2017 yılının ülkeye ve dünyaya huzur, barış ve istikrar getirmesini dileyen Özuslu, bütün gazetecileri 7 Ocak’taki baloda buluşmaya ve dayanışmaya çağırdı.

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