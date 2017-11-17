GAZETECİ KEMAL AŞIK, ÖLÜMÜNÜN 28. YILDÖNÜMÜNDE ANILDI

Gazeteci Kemal Aşık, ölümünün 28. yıldönümünde anıldı.Aşık için, ilk tören Lefkoşa kabristanlığındaki mezarı başında yapıldı. Törene, Kemal Aşık’ın eşi Ayşe Aşık, ailesi, sevenleri, TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı ve TAK Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.SAYGILITAK Müdürü Neriman Saygılı, buradaki konuşmasında, “Kıbrıs Türk basınında nice kahramanlar var. Sayın Aşık da bunlardan biri. Kemal Aşık’ın yasal statüye kavuşturduğu TAK 44’üncü yaşını kutlamaya hazırlanıyor” dedi.Rauf Raif Denktaş öncülüğünde 1973’te kurulan TAK’ın Kıbrıslı Türklerin sesini ulusal ve uluslararası alanda duyurduğunu kaydeden Saygılı, “Bugün yayınlarımızı iyi şekilde yapabiliyorsak bunu Sayın Said Terzioğlu’na ve Kemal Aşık’a borçluyuz “dedi.ÖZKURTTAK Yönetim Kurulu üyesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt da, Kemal Aşık’ı sevgi ve saygıyla andıklarını, anmaya devam edeceklerini söyledi.Özkurt,1963’te Bayrak Radyosu’nun kuruluşunda yer alan Aşık’ın TRT’nin Kıbrıs muhabirliğini yaptığını da anımsattı.AŞIKKemal Aşık’ın oğlu Semavi Aşık, babasının anma törenine katılanlara teşekkür etti.Semavi Aşık, çok uzun süre sonra BRTK Müdürünü aralarında görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.BENGİHANTAK Yönetim Kurulu üyesi Güven Bengihan ise, Kıbrıs Türk toplumuna ve basınına katkılarından ötürü hem yönetim kurulu, hem de Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) olarak Kemal Aşık’ı saygıyla andıklarını belirtti.TAK’DAKİ BÜSTÜNE ÇELENK KONULDULefkoşa mezarlığındaki törenin ardından Aşık’ın TAK’daki büstü önünde de anma töreni yapıldı ve büste çelenk konuldu.TAK Ajansı’nı yasal statüye kavuşturan Kemal Aşık, 1982-89 tarihleri arasında TAK’ın müdürlüğünü yapmıştı.1925’te Sütlüce’de doğan gazeteci Kemal Aşık, 1989 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu, 64 yaşında hayatını kaybetti.