Gazeteci Akpınar Ölümünün 14'üncü Yıl Dönümünde Anıldı

ÖZUSLU: " İYİ BİR KARİYERLE, İYİ BİR MİRAS BIRAKTI... BUGÜN MEDYADA YÖNETİCİ POZİSYONDAKİ BİRÇOK KİŞİNİN YETİŞMESİNDE EMEĞİ VAR"

ESENYEL: "O SÖNMEZLİLERİN VE TMT'NİN BİR YİĞİDİYDİ"

Merhum gazeteci Mehmet Ali Akpınar, ölümünün 14’üncü yıl dönümünde, Pınarbaşı köyündeki mezarında düzenlenen törenle anıldı.

Kıbrıs Türk basınının duayenlerinden,Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği kurucularından ve başkanlarından, Kıbrıs Medya Grubu’nun kurucu ve yöneticilerinden Mehmet Ali Akpınar için düzenlenen tören, bu akşam saat 18.30'da yapıldı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu ve Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel'in konuşma yaptığı anma töreninde, Akpınar'ın mezarına çelenkler ve çiçekler bırakıldı.

ÖZUSLU: "MESLEĞİ ONDAN ÖĞRENDİK"

Akpınar'ın ailesinin, gazetecilerin ve dostlarının katıldığı törende konuşan KTGB Başkanı Özuslu, gazeteciliğe1992 yılında başladığını ve birçok arkadaşı gibi mesleği Akpınar'dan öğrendiğini söyledi.

Halkın anlayacağı dilde haberin nasıl yazıldığını, başlıkların nasıl çıkarıldığını ve mesleğe dair birçok şeyi Mehmet Ali Akpınar'dan öğrendiklerini anlatan Özuslu, onun sert biri olduğunu ve zaman zaman çekindiklerini ifade etti.

Bugün teknolojinin gelişimiyle basının da geliştiğini ancak "mesleğin sonu mu geliyor" kaygısı da taşındığını belirten Sami Özuslu, gazeteciliğin hakkına, hukukuna, etiğine uymayan bir basın istemediklerini, Akpınar'ın da bugünleri yaşamak istemediğini dile getirdi.

"YÖNETİCİ POZİSYONDA BİRÇOK KİŞİNİN YETİŞMESİNDE EMEĞİ VAR"

Özuslu, Akpınar'ın iyi bir kariyerle iyi bir miras bıraktığını, bugün medyada yönetici pozisyondaki birçok kişinin yetişmesinde emeği bulunduğunu anlatarak KTGB'nin eski başkanlarından da olan Akpınar'ın camiaya önemli hizmetler verdiğini söyledi.

KTGB Başkanı Sami Özuslu, Mehmet Ali Akpınar'ın bugün KTGB lokalinin bulunduğu arazinin alınmasını sağladığını hatırlatarak "Bir süre sonra da onun halefleri oraya bir lokal yaptı. 3 gün sonra 11 Temmuz Basın Günü'nde Akpınar'ın aldığı o boş arazinin bir başka aşamaya geçişini kutlayacağız. Lokalimizin yeni şekli hem basın camiamıza hem de Lefkoşa'ya yeni bir çehre kazandıracak" dedi.

Sami Özuslu, Akpınar'ı her zaman içten duygularla andığını vurgulayarak bugün de bir kez daha saygıyla andıklarını söyledi.

ESENYEL: "HİZMETLERİ UNUTULMAYACAK"

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel de konuşmasında Akpınar'ın her şeyi iyi tahlil eden cesur bir arkadaşları olduğunu belirterek TMT içindeki iş mevkisi itibarıyla, bazen kilit bir yerde gizli yazışmaların bilincine sahip olduğunu söyledi.

Akpınar'ın görevini şüphe çekmeden, kendini kamufle ederek yaptığını, onun ve kardeşlerinin TMT'ye hizmetlerinin unutulmayacağını kaydeden Esenyel, Sönmezliler Ocağı ailesi olarak da onu unutmayacaklarını vurguladı.

"O sönmezlilerin ve TMT'nin bir yiğidiydi" diyen Erden Esenyel, Akpınar'ı kalplerinde yaşatacaklarını ifade etti.