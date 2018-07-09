banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99974
ALTIN
184.353
DOLAR
4.5455
STERLİN
6.0711
EURO
5.3499
8 Temmuz çekilişi devretti
8 TEMMUZ ÇEKİLİŞİ DEVRETTİ
Polisiye Olaylar... Kaplıca’da Hırsızlık…
Son Dakika
Polisiye Olaylar... Kaplıca’da Hırsızlık…
Sahte Fransız Kamerunlu çıktı
SAHTE FRANSIZ KAMERUNLU ÇIKTI
Adana'da devlet memurunu öldüren katil Lefkoşa'da yakalandı
KATİL LEFKOŞA'DA YAKALANDI
banner282

Gazeteci Akpınar anıldı

Gazeteci Mehmet Ali Akpınar, ölümünün 15’inci yıl dönümü olan dün, Pınarbaşı’ndaki mezarı başında anıldı.

Gazeteci Akpınar anıldı

Gazeteci Mehmet Ali Akpınar, ölümünün 15’inci yıl dönümü olan dün, Pınarbaşı’ndaki mezarı başında anıldı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 06:37
Gazeteci Akpınar anıldı

Gazeteci Mehmet Ali Akpınar, ölümünün 15’inci yıl dönümü olan dün, Pınarbaşı’ndaki mezarı başında anıldı.

Ailesinin, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu’nun, gazetecilerin ve dostlarının katıldığı anma töreninde, Akpınar için saygı duruşunda bulunuldu, kabrine çiçekler bırakıldı.

Anma töreninde konuşan KTGB Başkanı Sami Özuslu, Akpınar’ın gazeteciliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve onun mesleğinde titiz bir kişi olduğunu söyledi.

Özuslu, KTGB’nin kurucularından olan Akpınar’ın birliğin bugünkü binasının arazisinin tahsisini sağlayan gazetecilerden biri olduğunu anlattı.

Sami Özuslu, Akpınar’ın gazetecilik yaşamı boyunca teknolojik gelişmeleri medyada uyguladığını ve birçok gazetecinin yetişmesinde emeği bulunduğunu da vurguladı.

Kıbrıs Türk basınına uzun yıllar hizmet veren Mehmet Ali Akpınar, Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında da önemli görevler üstlenmişti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanlığı da yapan Akpınar, 61 yaşındayken 8 Temmuz 2003’te hayatını kaybetmişti.
 

banner288
Son Güncelleme: 09.07.2018 09:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10. İskele Rallisi Yapıldı
10. İskele Rallisi Yapıldı
Haftalık trafik bilançosu: 83 kaza, 18 yaralı
Haftalık trafik bilançosu: 83 kaza, 18 yaralı
8 Temmuz çekilişi devretti
8 Temmuz çekilişi devretti
Tekirdağ’daki tren kazasında ölenler için KKTC’den taziye mesajları
Tekirdağ’daki tren kazasında ölenler için KKTC’den taziye mesajları
Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi!
Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi!
TDP ve YKP'den yerel yönetimler gündemli ziyaretler
TDP ve YKP'den yerel yönetimler gündemli ziyaretler
Kervansaray Halk Plajı ve Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nın Deniz Suyu Tahlilleri Temiz Çıktı
Kervansaray Halk Plajı ve Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nın Deniz Suyu Tahlilleri Temiz Çıktı
41. Güzelyurt Portakal Festivali Kapsamında Dün Akşam 3 Farklı Etkinlik Gerçekleşti
41. Güzelyurt Portakal Festivali Kapsamında Dün Akşam 3 Farklı Etkinlik Gerçekleşti
Polisiye Olaylar... Kaplıca’da Hırsızlık…
Polisiye Olaylar... Kaplıca’da Hırsızlık…
"Yeşil Barış Hareketi’nden Karaoğlanoğlu Halkına “destek“
"Yeşil Barış Hareketi’nden Karaoğlanoğlu Halkına “destek“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim