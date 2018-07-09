Gazeteci Akpınar anıldı

Gazeteci Mehmet Ali Akpınar, ölümünün 15’inci yıl dönümü olan dün, Pınarbaşı’ndaki mezarı başında anıldı.

Ailesinin, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu’nun, gazetecilerin ve dostlarının katıldığı anma töreninde, Akpınar için saygı duruşunda bulunuldu, kabrine çiçekler bırakıldı.

Anma töreninde konuşan KTGB Başkanı Sami Özuslu, Akpınar’ın gazeteciliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve onun mesleğinde titiz bir kişi olduğunu söyledi.

Özuslu, KTGB’nin kurucularından olan Akpınar’ın birliğin bugünkü binasının arazisinin tahsisini sağlayan gazetecilerden biri olduğunu anlattı.

Sami Özuslu, Akpınar’ın gazetecilik yaşamı boyunca teknolojik gelişmeleri medyada uyguladığını ve birçok gazetecinin yetişmesinde emeği bulunduğunu da vurguladı.

Kıbrıs Türk basınına uzun yıllar hizmet veren Mehmet Ali Akpınar, Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında da önemli görevler üstlenmişti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanlığı da yapan Akpınar, 61 yaşındayken 8 Temmuz 2003’te hayatını kaybetmişti.

