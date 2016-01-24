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GAÜ’ye Bağlı GAE’nin Yıllık Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı

Kıbrıs Türk Halkı mutsuz

GAÜ’ye Bağlı GAE’nin Yıllık Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı

Kıbrıs Türk Halkı mutsuz

24 Ocak 2016 Pazar 13:00
GAÜ’ye Bağlı GAE’nin Yıllık Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı
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GAÜ’ye Bağlı GAE’nin Yıllık Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı

Kıbrıs Türk Halkı mutsuz

Girne Amerikan Üniversitesi’ne (GAÜ) bağlı olan araştırma kurumu Girne Araştırma Enstitüsü’nün (GAE) 2013 yılından bu yana yaptığı “Yıllık Beklenti Anketi’nin üçüncüsünü tamamlandı. 20 Aralık 2015’te toplam 941 denekle gerçekleştirilen anket sonuçları 2013 ve 2014 yıllarında yapılan anketlerle karşılaştırmalı olarak açıklandı. Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde, Kıbrıs Türk halkının mutluluk algısında ciddi bir düşüş yaşandığı ortaya çıktı.

Girne Araştırma Enstitüsü’nün, bu yılki beklenti anketinde tematik konu olarak medya izleme alışkanlıkları incelendi. Anket süresince marka tercihleri yerine halkın haberleri hangi mecralardan izlediği veya medyayı hangi amaçla kullandığının ölçülmesinin amaçlandığı araştırmada televizyon izlenme alışkanlıklarının saptanabilmesi amacıyla en çok hangi TV kanalının izlendiği sorusuna cevap arandı.

Yapılan anket sonucunda Kıbrıs Türk Halkı’nın Kıbrıs Türk gazetelerini daha çok tercih ettiği, TV izleme konusunda ise Türkiye televizyon kanallarını tercih ettiği anlaşıldı.

Ankette internet kullanma eğiliminin de % 68 gibi yüksek bir orana ulaştığı, buna karşın, internet kullanıcılarının çoğunluğunun 25-35 yaş grubunda olduğu ortaya çıktı. İnternet’te vakit geçiren bu kişilerin oranının %90’a ulaştığı anlaşıldı.

GAE tarafından gerçekleştirilen 2015 yılı Beklenti Anketi ile medya araştırması sonuçları tablolarla ortaya konuldu. 
Son Güncelleme: 24.01.2016 15:03
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