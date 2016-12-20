GAÜSEM’DEN “MODERN KÜTÜPHANECİLİK” SERTİFİKA PROGRAMI

Girne Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GAÜSEM), birbirinden farklı kişisel gelişim, hobi ve beceri kurslarından ulusal ve uluslararası düzeyde bireysel ve kurumsal sertifikalı programlarını sunmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili GAÜSEM’den yapılan açıklamada 2016 – 2017 Akademik yılı dahilinde devam eden sertifika programlarından, “Modern Kütüphanecilik” Eğitim Programına katılarının başladığı duyuruldu.

“Modern Kütüphanecilik” eğitim programı; bir yandan bireylere tarihsel süreçte bilgi ve bilgi taşıyıcılarındakki değişimi aktarırken, diğer yandan günümüzdeki modern teknik ve bilgi hizmetlerinin yaratım ve sunumunu yine kütüphaneler üzerinden aktarmaktadır. Programın temel amacı, bireylere bilgi birimlerinin temel disiplinini işleyerek hem kendileri, hem de karşılarındaki hizmet grupları için her türlü bilgie kolayca erişebilmeyi ve bir üniversite kütüphanesinde çalışabilecek yetkinliği sağlayabilmektedir.

Toplamda 40 saat sürecek olan “Modern Kütüphanecilik” eğitim programı; haftada 2 gün, günde 2 saat olarak verileceği belirtildi.

“Modern Kütüphanecilik” Eğitim programı dahilinde; veri, enformansyon ve bilgi kavramları, kağıt, kitap ve kütüphane tarihi, kütüphane ve bilgi merkezi türleri, üniversite kütüphaneciliği, bilimsel araştırma ve yazım süreci, basılı kaynaklar ve kütüphane katalogları, sınıflama/sınıflandırma sistemleri, koleksiyon yönetimi ve geliştirme, kütüphanecilikte teknik hizmetler, kütüphanecilikte kullanıcı hizmetleri, e-kaynaklar ve bilimsel yayıncılar, açık erişim; felsefe ve kaynakları, otomasyon yazılımları, kütüphanecilikte teknoloji, kütüphanecilikte inovasyon, kütüphaneler arası yapılar ve çalışmalar ve inceleme gezileri konularının işleneceği ifade edildi.

GAÜSEM kursları hakkında detaylı bilginin www.gau.edu.tr - www.gausem.org web adreslerinden veya 650 20 00 no’lu telefon üzerinden 1224’e ulaşarak alınabileceğinin de belirtildiği açıklamada, programlara katılmak isteyenlerin her türlü bilgi için gausem@gau.edu.tr elektronik posta adresine başvurabilecekleri vurgulandı.