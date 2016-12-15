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15 Aralık 2016 Perşembe 11:50

GAÜSEM’DEN İŞ DÜNYASI İÇİN SERTİFİKA PROGRAMI

Girne Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GAÜSEM), birbirinden farklı kişisel gelişim, hobi ve beceri kurslarından ulusal ve uluslararası düzeyde bireysel ve kurumsal sertifikalı programlarını sunmaya devam ediyor.

GAÜSEM'DEN İŞ DÜNYASI İÇİN SERTİFİKA PROGRAMI
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 GAÜSEM’DEN İŞ DÜNYASI İÇİN “BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ” SERTİFİKA PROGRAMI

Girne Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GAÜSEM), birbirinden farklı kişisel gelişim, hobi ve beceri kurslarından ulusal ve uluslararası düzeyde bireysel ve kurumsal sertifikalı programlarını sunmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili GAÜSEM’den yapılan açıklamada 2016 – 2017 Akademik yılı dahilinde devam eden sertifika programlarından, özellikle iş dünyasını yakından ilgilendiren ve içeriğinde, kurumsallık ve büyüme anahtarları barındıran “Bilgi ve Belge Yönetimi” sertifika programının katılarının başladığı duyuruldu.

“Bilgi ve Belge Yönetimi” sertifika programı dahilinde kursiyerlere, “Veri, Enformasyon ve Bilgi kavramları, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dosyalama Sistemleri ve Yönetimi, Ofis Yönetimi, Zaman Yönetimi, Çatışma ve Stres Yönetimi, Toplantı ve Etkinlik Yöneitmi, Çalışma ve Ortam Sağlığı, Hafıza ve Okuma Teknikleri ile Kişisel İmaj ve Beden Dili gibi konu başlıklarında uzmanlar tarafından eğitim verileceği belirtildi.

Ayrıca, “Bilgi ve Belge Yönetimi” Sertifika programının toplam eğitim süresinin 30 saat olduğu belirtilen açıklamada, derslerin haftada 2 gün; günde 2 saat şeklinde işleneceği ifade edildi. GAÜSEM kursları hakkında detaylı bilginin www.gau.edu.tr - www.gausem.org web adreslerinden veya 650 20 00 no’lu telefon üzerinden 1224’e ulaşarak alınabileceğinin de belirtildiği açıklamada, programlara katılmak isteyenlerin her türlü bilgi için gausem@gau.edu.tr elektronik posta adresine başvurabilecekleri vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler
GaüsemSERTİFİKA PROGRAMI
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