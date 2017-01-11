GAÜ’NÜN MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR ÖĞRENCİLERİ İLE ÖĞRETİM ÜYELERİ;

“SANAT VE MİMARİYİ, ELEŞTİREL KONFERANSLARINA TAŞIDILAR”

Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi; Ağırlıklı olarak, sanat ve mimarlık üzerine yaratıcı eğitimin, günümüzde sorunları üzerine odaklanan konferansta bir araya geldi.

GAÜ’den verilen bilgiye göre; Üniversitenin tarihi, sanat eğitiminin akademik ve formal eğitimi, mimarlık temel eğitiminin sorunları, eğitim akreditasyon ve standartlaşma, öğrenci ve öğretim üyesi ilişkisi, eğitim kurumlarının günümüzde karşılaştıkları sorunlar üzerine görüşlerin sunulduğu konferansın ilk ayağının, Düzenleme Kurulu Başkanlığı’nı Yrd. Doç. Dr. Alessandro Camiz yaparken, moderatörlüğü de Doç. Dr. Hossein Sadri tarafından gerçekleştirildi.

Elde edilen bilgilere göre, söz konusu konferansın ikinci ayağının, önümüzdeki şubat ayında gerçekleşeceği de öğrenildi.

DOÇ.DR. HOSSEIN SADRİ; “MERKEZE, HEP PAYLAŞIM ORTAMI KONULMALI”

GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hossein Sadri, konferansın; Fakülte öğretim üyelerinin teorik düşünceleri ve pratik deneyimlerinden hareket ile, öğrencilere sundukları eğitim modelinin tanıtımını ve birlikte paylaşarak, modelin gelişimini hedeflediğini vurguladı. Sadri, öğretim üyeleri ve öğrencilerin sunumlarında; model üzerine yoğunlaşarak, eleştirel düşüncelerini paylaşmalarından fakültenin güçlü bir kazanım elde edeceğini de belirtti. Doç. Dr. Hossein Sadri; "Öğretim ve öğrenim bir paylaşımdır. Bu nedenle, okullar; paylaşım ortamları olarak, daha ortak aktivitelere dayalı, daha az gruplastıran ve tekillestiren sistemlere dayandırılmalıdır. Disiplinize etme düşünceleri yerine, transdisiplinize bir eğitim; çoğulcu, uluslararası standartları yerine getiren, ancak standartlaşmayan bir yapı oluşturulmalıdır. Okul yapıları da, buna göre şekillenmeli. Merkeze, hep paylaşım ortamı konulmalıdır. Sadece derslerde değil, daha da önemlisi ders dışı saatlerde, ki aktivitelerde paylaşımlar, kalıcı etkiler bırakır. Çeşitlikçi ve çoğulcu farklılıklara saygılı, dominant bilgiden uzak bir yapı olmalı.” sözleri ile konferansa ilişkin düşüncelerini paylaştı.



