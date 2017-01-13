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13 Ocak 2017 Cuma 11:11

GAÜ’NÜN; “KURUCU CUMHURBAŞKANI RAUF R. DENKTAŞ’I ANMA MESAJI”

Girne Amerikan Üniversitesi; “Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın, Edebiyete İntikalinin 5’inci Yıldönümü” nedeniyle bir mesaj yayınladı.

GAÜ'NÜN; 'KURUCU CUMHURBAŞKANI RAUF R. DENKTAŞ'I ANMA MESAJI”
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 GAÜ’NÜN; “KURUCU CUMHURBAŞKANI RAUF R. DENKTAŞ’I ANMA MESAJI”

Girne Amerikan Üniversitesi; “Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın, Edebiyete İntikalinin 5’inci Yıldönümü” nedeniyle bir mesaj yayınladı.



Rektör; Prof. Dr. Kutsal Öztürk İmzası ile kaleme alınan yazılı mesaj, şu ifadeleri içeriyor;

“Üniversitemiz’in de, bağrında teşekkül ettiği ve sonsuza kadar varlığını devam ettireceği ‘Vatan Toprağı’nda; Onu ‘Vatan’ yapabilmek adına gerçekleştirilen, ‘Milli Mücadele’nin Ölümsüz Kahramanı’, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı; ‘Girne Amerikan Üniversitesi Ailesi’ olarak, şükran ile yad’ediyor, rahmet diliyoruz.

Bu vesile ile; Milli Mücadelenin ‘Tüm Ölümsüz Kahramanlarının’ aziz hatıraları önünde; saygılarımız ile eğiliyoruz.”

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GaüAnmaMesajRauf Denktaş
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