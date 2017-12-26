GAÜ’NÜN GELENEKSEL NOEL PAZARI, RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafından her yıl, uluslararası öğrenciler için düzenlenen Geleneksel Noel pazarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

GAÜ Rektörlük önü, Festival alanında gerçekleşen etkinlik bünyesinde; karaoke, danslar ve Noel Korosu, rekli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, etkinlikte karaoke, noel korosu ve öğrenciler için yemek stantları kurulduğu belirtilirken, Dj performası ile öğrencilerin doyasıya müzik keyfini yaşadıkları ifade edildi. Gecede ayrıca öğrencileri hem eğlendirmek hem de kaynaştırmak amacıyla çekiştli etkinlikler de düzenlendiği bildirilen açıklamada, GAÜ bünyesinde 120’ye yakın farklı ülkeden öğrenci bulunduğu ve yıl içerisinde her kesime yönelik etkinlikler düzenledikleri vurgulandı.