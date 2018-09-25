banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99292
ALTIN
239.431
DOLAR
6.1876
STERLİN
8.1525
EURO
7.2839
Sapık tutuklu yargılanacak
SAPIK TUTUKLU YARGILANACAK
Namaz kılmak yerine hırsızlık yaptı
NAMAZ KILMAK YERİNE HIRSIZLIK YAPTI
Uyuşturucuya ağır hapis cezası
UYUŞTURUCUYA AĞIR HAPİS CEZASI
Girne'deki çekiçli soygunla ilgili tutuklanan 3 kişiden 2'si erkek biri kadın
TUTUKLANAN 3 KİŞİDEN 2’Sİ ERKEK...
banner282

GAÜ’den Yüksek Lisans Ve Doktora Bursu...

GAÜ’de yüksek lisans ve doktora bursu için başvuru 5 Ekim Cuma günü sona eriyor.

GAÜ’den Yüksek Lisans Ve Doktora Bursu...

GAÜ’de yüksek lisans ve doktora bursu için başvuru 5 Ekim Cuma günü sona eriyor.

25 Eylül 2018 Salı 12:58
GAÜ’den Yüksek Lisans Ve Doktora Bursu...

GAÜ’de yüksek lisans ve doktora bursu için başvuru 5 Ekim Cuma günü sona eriyor.

GAÜ’den yapılan açıklamada, 2018 - 2019 Akademik Yılı itibariyle, Lefkoşa Dereboyu Caddesi’nde bulunan KAÜ Cloud binasında, dileyen kişilerin yüksek lisans ve doktora eğitimlerini alabilecekleri ifade edildi.


Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 7 programın, Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans çalışmalarında ise 35 programın olduğu belirtilen açıklamada; “Fen Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü programları; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Mimarlık ve Yapı Yönetimi olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Geçtiğimiz akademik yılda en çok tercih edilen Yüksek Lisans programları, Hukuk, Mimarlık, İşletme Yönetimi, Hemşirelik ve Beden Eğitimi, Elektrik ve Elektronik, Gastronomi, Ebelik, İlk ve Acil Yardım bölümleri oldu. Doktora programlarında ise en çok tercih edilen bölümler BESYO, İşletme, İletişim ve Medya bölümleridir. Bu bölümlere ek olarak, oldukça fazla talep ve istek gördüğümüz Hukuk ve Hemşirelik Doktora programlarına da öğrenci alımlarına başlıyoruz” İfadeleri kullanıldı.


Açıklamada, GAÜ’den mezun olan öğrencilere yüksek lisansta %50, doktorada %25 burs imkanı verildiği kaydedildi. Açıklamada, KKTC’de bulunan herhangi bir üniversiteden mezun olup GAÜ’de doktora yapmak isteyen öğrencilere %20, yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere ise %50 burs verildiği belirtildi.

Son Güncelleme: 25.09.2018 16:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Sucuoğlu’ndan Hükümete Eleştiri…
Sucuoğlu’ndan Hükümete Eleştiri…
Erhürman: “Daha Çok Çalışmak Ve Üretmek Zorundayız”
Erhürman: “Daha Çok Çalışmak Ve Üretmek Zorundayız”
DAÜ’nün “Araf’ta Yaşam” Adlı Sergisi Cuma Günü Açılıyor
DAÜ’nün “Araf’ta Yaşam” Adlı Sergisi Cuma Günü Açılıyor
Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan Arter’e Ziyaret...
Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan Arter’e Ziyaret...
KKTC Esnaf Ve Sanatkarlar Merkez Birliği Ve Kooperatifi Yeni Binaya Taşındı
KKTC Esnaf Ve Sanatkarlar Merkez Birliği Ve Kooperatifi Yeni Binaya Taşındı
KTOEÖS, Eğitimdeki Sorunlara Dikkat Çekti
KTOEÖS, Eğitimdeki Sorunlara Dikkat Çekti
Edremit, GAÜ Erkek Yurdu'nun Batısı, Meriç Erülkü Sitesi Ve Civarında Yarın Elektrik Kesintisi Var
Edremit, GAÜ Erkek Yurdu'nun Batısı, Meriç Erülkü Sitesi Ve Civarında Yarın Elektrik Kesintisi Var
Ydü Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programına Yödak’tan Onay…
Ydü Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programına Yödak’tan Onay…
Bakanlar Kurulu Toplandı
Bakanlar Kurulu Toplandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim