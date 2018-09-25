GAÜ’den Yüksek Lisans Ve Doktora Bursu...

GAÜ’de yüksek lisans ve doktora bursu için başvuru 5 Ekim Cuma günü sona eriyor.

GAÜ’den yapılan açıklamada, 2018 - 2019 Akademik Yılı itibariyle, Lefkoşa Dereboyu Caddesi’nde bulunan KAÜ Cloud binasında, dileyen kişilerin yüksek lisans ve doktora eğitimlerini alabilecekleri ifade edildi.



Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 7 programın, Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans çalışmalarında ise 35 programın olduğu belirtilen açıklamada; “Fen Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü programları; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Mimarlık ve Yapı Yönetimi olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Geçtiğimiz akademik yılda en çok tercih edilen Yüksek Lisans programları, Hukuk, Mimarlık, İşletme Yönetimi, Hemşirelik ve Beden Eğitimi, Elektrik ve Elektronik, Gastronomi, Ebelik, İlk ve Acil Yardım bölümleri oldu. Doktora programlarında ise en çok tercih edilen bölümler BESYO, İşletme, İletişim ve Medya bölümleridir. Bu bölümlere ek olarak, oldukça fazla talep ve istek gördüğümüz Hukuk ve Hemşirelik Doktora programlarına da öğrenci alımlarına başlıyoruz” İfadeleri kullanıldı.



Açıklamada, GAÜ’den mezun olan öğrencilere yüksek lisansta %50, doktorada %25 burs imkanı verildiği kaydedildi. Açıklamada, KKTC’de bulunan herhangi bir üniversiteden mezun olup GAÜ’de doktora yapmak isteyen öğrencilere %20, yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere ise %50 burs verildiği belirtildi.