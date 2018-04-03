GAÜ’DEN ÜNİVERSİTE ADAYLARINA BÜYÜK FIRSAT

GAÜ’DEN TURİZM ALANINDA EĞİTİM GÖRMEK İSTEYEN ÜNİVERSİTE ADAYLARINA BÜYÜK FIRSAT

GAÜ’NÜN, “WORK AND STUDY” SİSTEMİ, YENİ AKADEMİK YIL İLE BİRLİKTE BAŞLIYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, 2018-2019 Akademik yılı ile birlikte, bünyesinde bulunan ve yakında hizmete girecek olan GAÜ Celebrity Uygulama Oteli bünyesinde, hem okuyup; hemde çalışma fırsatı sunuyor.

“Work and Study” Sistemi ile, Mezuniyet Sonrası İş Garantisi

Konuyla iligli GAÜ’den yapılan açıklamada, 2018-2019 Akademik yılı ile birlikte, KKTC Liselerinden mezun olan öğrencilere, eğitimlerinin yanında, GAÜ bünyesinde hizmet veren, Le Chateau Lambousa Hotel ve GAÜ Celebrity Uygulama Otelinde çalışma fırsatı sunacakları ifade edildi. Uygulanacak olan sistem ile birlikte, Turizm Otelcilik bölümlerinde eğitim almak isteyen sınırlı sayıda öğrenciye, aldıkları eğitimi pekiştirmeleri ve mesleklerine; eğitimleri ile birlikte başlama fırsatı sundukları ifade edildi. Bunun yanında öğrencilerin, çalıştıklarına karşılık; ücretsiz eğitim, konaklama ve mezun olduktan sonra iş garantisine sahip olacakları vurgulandı.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2018-2019 Akademik yılı ile birlikte, Turizm ve Otelcilik bölümlerine öğrencileri uygulamalı ve tam burslu şekilde alacaklarını bildirdi. Akpınar ayrıca, Le Chateau Lambousa Hotel’in de artık, önümüdeki aylarda hizmete girecek olan GAÜ Celebrity Uygulama Otelinin yönetiminde olacağını bildirerek, her iki otelinde, GAÜ Turizm ve Otelcilik Öğrencilerinin işletmesinde olacağını vurguladı.