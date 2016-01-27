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GAÜ’den Uluslararası Ağ Güvenliğine Büyük Katkı

GAÜ Öğretim Üyesi Sarı, Uluslararası Ağ Güvenliği Litaretürüne 2 Yeni Başlık Ekledi

GAÜ’den Uluslararası Ağ Güvenliğine Büyük Katkı

GAÜ Öğretim Üyesi Sarı, Uluslararası Ağ Güvenliği Litaretürüne 2 Yeni Başlık Ekledi

27 Ocak 2016 Çarşamba 10:22
GAÜ’den Uluslararası Ağ Güvenliğine Büyük Katkı
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 GAÜ’DEN ULUSLARARASI AĞ GÜVENLİĞİNE BÜYÜK KATKI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesinin ağ güvenliği üzerine hazırlamış olduğu kitap, uluslararası yayın evi tarafından yayınlandı.

GAÜ Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Arif SARI'nın, “Countering RSA Vulnerabilities and Its Replacement by ECC: Elliptic Curve Cryptographic Scheme for Key Generation” ve “Security Issues in Mobile Wireless Networks” başlıklı iki bölümün yazarı olduğu, Amerika’nın önde gelen uluslararası yayın evlerinden olan IGI Global yayınevine ait “Network Security Attacks and Countermeasures” isimli kitabı yayınlandı.

Sarı, yazarı olduğu 2 bölümde kablosuz mobil ağlardaki yeni nesil saldırıları ve ortaya çıkardığı güvenlik sorunlarından bahsederek, yazmış olduğu 12. bölümde de kriptografik RSA algoritmasında oluşan güvenlik açıklarının güncel olan ECC kripto algoritması kullanılarak yeni nesil güvenlik anahtarı oluşturulmasını sağlayan yeni bir yöntemi açıkladı. Sarı, GAÜ bünyesinde Ağ güvenliği alanında yayınlamış olduğu 2 kitap bölümünü uluslararası Ağ güvenliği literaturüne kazandırdı.






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Son Güncelleme: 27.01.2016 10:25
Anahtar Kelimeler:
GAÜ’den Uluslararası Ağ Güvenliğine Büyük Katkı
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