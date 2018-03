GAÜ’den Uluslararası Ağ Güvenliğine Büyük Katkı

GAÜ’DEN ULUSLARARASI AĞ GÜVENLİĞİNE BÜYÜK KATKI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesinin ağ güvenliği üzerine hazırlamış olduğu kitap, uluslararası yayın evi tarafından yayınlandı.





GAÜ Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Arif SARI'nın, “Countering RSA Vulnerabilities and Its Replacement by ECC: Elliptic Curve Cryptographic Scheme for Key Generation” ve “Security Issues in Mobile Wireless Networks” başlıklı iki bölümün yazarı olduğu, Amerika’nın önde gelen uluslararası yayın evlerinden olan IGI Global yayınevine ait “Network Security Attacks and Countermeasures” isimli kitabı yayınlandı.