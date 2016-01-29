GAÜ’den Siber Güvenlik Çalışmalarına Destek

GAÜ’DEN SİBER GÜVENLİK ÇALIŞMALARINA DESTEK
Başkanlığını GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Kerem Ünsal'ın yaptığı EPEYD (Engelsiz Perspektif Engellilere Yardım Derneği" tarafından geçtiğimiz günlerde Alanya'da düzenlenen “Siber Güvenlik” Kongresi’nde bir sunum yapan GAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulvi Keser “Siber Güvenlik, Silah Sistemleri ve Savunma Sanayii konulu müthiş bir organizasyondu” diyerek kongrenin bir sonraki ayağının KKTC'de yapılması yönünde çalışmaların devam ettiğini vurguladı.
Organizasyonun “Conference on Barrier Free Cyber Security Security" başlıklı siber güvenlik, silah sistemleri ve savunma sanayii konularını ele aldığını anlatan Ulvi Keser, “Bu kongre GAÜ açısından son derece önemli, hem bu organizasyonun destekleyicilerinden biriyiz, hem de organizasyonu gerçekleştiren EPEYD'in başkanı GAÜ öğrencisi” dedi.
TC Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Havelsan, Aselsan, TAİ, Türkiye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TÜBİTAK, STM Engineering Technology Consultancy, ARGELA, TÜRSAB, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi, Bilgi Güvenliği Derneği gibi savunma sanayii ve siber güvenlik konusunda çalışan ülkenin en üst düzey kurum ve kuruluşların yanı sıra Girne Amerikan Üniversitesi’nin de kongrenin gerçekleşmesine katkı koyduğuna dikkat çeken Keser, "Cyber Security, Intelligence and Counter Intelligence in the Eastern Mediterranean" başlıklı bir sunum yaptığını belirterek “Cyber Security/Siber Güvenlik" konusunda kongrenin bir sonraki ayağının KKTC'de yapılması yönünde çalışmaların devam etmekte olduğuna dikkat çekti.
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Son Güncelleme: 29.01.2016 10:24