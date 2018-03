GAÜ’den Siber Güvenlik Çalışmalarına Destek

TC Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Havelsan, Aselsan, TAİ, Türkiye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TÜBİTAK, STM Engineering Technology Consultancy, ARGELA, TÜRSAB, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi, Bilgi Güvenliği Derneği gibi savunma sanayii ve siber güvenlik konusunda çalışan ülkenin en üst düzey kurum ve kuruluşların yanı sıra Girne Amerikan Üniversitesi’nin de kongrenin gerçekleşmesine katkı koyduğuna dikkat çeken Keser, "Cyber Security, Intelligence and Counter Intelligence in the Eastern Mediterranean" başlıklı bir sunum yaptığını belirterek “Cyber Security/Siber Güvenlik" konusunda kongrenin bir sonraki ayağının KKTC'de yapılması yönünde çalışmaların devam etmekte olduğuna dikkat çekti....................