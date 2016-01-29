GAÜ’den Siber Güvenlik Çalışmalarına Destek

GAÜ’DEN SİBER GÜVENLİK ÇALIŞMALARINA DESTEK

Başkanlığını GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Kerem Ünsal'ın yaptığı EPEYD (Engelsiz Perspektif Engellilere Yardım Derneği" tarafından geçtiğimiz günlerde Alanya'da düzenlenen “Siber Güvenlik” Kongresi’nde bir sunum yapan GAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulvi Keser “Siber Güvenlik, Silah Sistemleri ve Savunma Sanayii konulu müthiş bir organizasyondu” diyerek kongrenin bir sonraki ayağının KKTC'de yapılması yönünde çalışmaların devam ettiğini vurguladı.





Organizasyonun “Conference on Barrier Free Cyber Security Security" başlıklı siber güvenlik, silah sistemleri ve savunma sanayii konularını ele aldığını anlatan Ulvi Keser, “Bu kongre GAÜ açısından son derece önemli, hem bu organizasyonun destekleyicilerinden biriyiz, hem de organizasyonu gerçekleştiren EPEYD'in başkanı GAÜ öğrencisi” dedi.



