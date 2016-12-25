GAÜ’DEN; “RÜZGAR GÜLÜ” PROJESİ

GAÜ’DEN; BİLİNÇLİ AİLE VE MUTLU ÇOCUKLAR İÇİN; “RÜZGAR GÜLÜ” PROJESİ 2. HAFTASINDA AİLELER VE ÇOCUKLAR İLE BİRARAYA GELDİ



Girne Amerikan Üniversitesi, 2016-2017 Akademik Yılı içerisinde kullanacağı “Çocuk ve Sevgi” teması doğrultusunda; ortaya koymuş olduğu “Rüzgar Gülü” projesinin 2.haftasında, aileler ve çocuklar ile bir araya geldi. Projenin 2. Haftasında ailelere yönelik “Çocuk İstismarı ve İhmali” konusu, Öğr. Gör. Tuba Him Karabıyıklı tarafından aktarıldı. Ailelerin Çocuk istismarı ve ihmali konusunda bilgilendirmede bulunan Karabıyıklı, korumaya yönelik önlemleri ele aldı. Çocuklar için “Minik Aşçılar Leziz Tatlar” atölye çaşmasın da keyifli zaman geçiren çocuklar, kurabiye yapımını öğrendiler. Rüzgar Gülü projesinde 7 Ocak 2017 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak tarafından Ailelerine yönelik “Aile İçi İletişim” konusu ve çocuklar için “Origami Atölyesi” gerçekleştirilecek.GAÜ, anne, baba ve çocuklarına yönelik gerçekleştirilecek eğitim ve atölye çalışmaları ile, aileleri bilinçlendirerek, çocuklarının gelecekleri için, sağlam temeller oluşturmayı planlıyor. Bu yönde de planlanan; Bilinçli Aile ve Mutlu Çocuk” temalı “Rüzgar Gülü” projesi; yedi farklı konuda eğitim yine yedi farklı konuda atölye çalışmasından oluşuyor. Eğitim, 0-18 yaş aralığındaki çocuk sahibi olan ailelere yönelik düzenleniyor. 10 Aralık 2016 ila 25 Şubat 2017 tarihleri arasında, hafta sonu baz alınarak, cumartesi günlerini kapsayacak şekilde; ailelere yönelik düzenlenecek olan atölye çalışmalarını, konusunda uzman GAÜ akademisyenleri tarafından gerçekleştirecek.GAÜ’den yapılan açıklama ve eklenen program bilgisinde; Etkinlik dizisinin 3.haftasının, 7 Ocak 2017 Cumartesi günü Saat 10.00’da GAÜ Millenium Senato ve Kongre Merkezi’nde “Aile İçi İletişim” konulu anne-baba eğitimi ve “Origami” çocuk atölyesi ile devam edeceği belirtildi. Etkinliğe katılmak isteyen ailelerin, 0548 847 20 25 ve 0392 650 20 00 (1610) numaralara ulaşarak veya aytacdilek@gau.edu.tr elektronik posta adresinden kayıt yaptırabileceği de belirtildi. Katılım gösteren; Anne, babalara katılım belgesi verileceği de bildirilen açıklamada, etkinliğin ücretsiz olduğu vurgulandı.